18歲少女家中險遭狼爪！拳擊手爸怒毆變態

陌生男子性侵少女未得逞後，急忙逃離她的臥室，卻立刻遭到曾為拳擊手的少女父親制伏，並狠狠毆打一番。（圖擷取自臉書）

2024/01/19 21:37

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日，泰國一名18歲少女，在家中熟睡時遭遇驚悚事件，她感覺有人在碰她，驚醒後發現一名陌生男子在她床上並盯著她。少女連忙大聲呼喊後，陌生男子急忙逃離她的臥室，卻立刻遭到曾為拳擊手的少女父親制伏，並狠狠毆打一番。

根據泰媒《Thaiger》報導，事件發生在18日凌晨2時，當時名為帕里查特（Parichart Chimlongdam）的少女入眠約1小時後，突然感受到有人觸摸她，她起初以為是一場夢境，但睜開眼睛才驚覺床上躺著一名完全陌生的男子並直視著她，嚇得她大聲呼救。隨後，陌生男子趁亂逃離少女的臥室，卻在家中的走廊被少女的父親薩農（Sanoe Chimlongdam）制伏。

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報導指出，薩農曾是一位泰拳拳擊手，當時睡在女兒房間隔壁，聽到聲音後迅速反應，使用拳擊技巧將陌生男子制伏，隨即展開痛打。最終將男子的手腳綁縛後，報警處理。

少女的姊姊透露，薩農原本要將陌生男子帶到家門口示眾，甚至考慮將他綁在摩托車上，但最終被制止。

薩農對外界質疑的虐待私刑堅決辯護，稱他的行動是正當的。他強調，若當時他不在家，陌生男子可能已經性侵他的女兒。並且他也對於當天住家後門未關感到自責。而受害的18歲少女帕里表示，她平常習慣將臥室的門開著，但此事發生後表示再也不會採取這樣的做法。

據了解，目前陌生男子的身份未被公開，而根據當地法律，他面臨兩項指控，包括刑法第365條，夜間擅闖民宅罪。最高處以5年有期徒刑或最高10萬泰銖罰金，或兩者併罰。以及刑法第278條，以威脅、暴力行為或利用他人無力反抗的方式，對年滿15歲的人實施猥褻行為。最高處以10年監禁或最高20萬泰銖罰金，或兩者併罰。

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