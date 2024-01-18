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台灣大選落幕 印度外交部：願持續交流

印度外交部發言人在例行記者會回應說，印度與台灣有文化、教育、貿易與投資等方面的連結。印度政府致力促進這些交流，期盼延續這樣的關係，實現共同繁榮與發展。圖為印度國旗。（歐新社檔案照）

印度外交部發言人在例行記者會回應說，印度與台灣有文化、教育、貿易與投資等方面的連結。印度政府致力促進這些交流，期盼延續這樣的關係，實現共同繁榮與發展。圖為印度國旗。（歐新社檔案照）

2024/01/18 23:55

〔中央社〕台灣總統與立法委員選舉落幕，印度外交部今天表示，願與台灣持續經貿、教育等人對人的交流，實現共同繁榮與發展。

中華民國第16任總統副總統選舉13日舉行投、開票，民主進步黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票、得票率40.05％當選。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天在每週例行記者會回應中央社提問時說，「注意到台灣最近的發展」，表示印度與台灣一直享有「堅穩且成長」的人對人關係，以及在文化、教育、貿易與投資等方面的連結。

賈斯瓦說：「印度政府致力促進這些交流，同時也期盼延續這樣的關係，以實現共同繁榮與發展。」

雖然印度政府自2010年以來未曾公開提及「一個中國」政策，但觀察人士認為，從賈斯瓦回答時的措詞來看，印度對台灣的官方立場依然謹慎。

印台關係近年來日益熱絡，主要表現在非官方關係上。

得力於台灣「新南向政策」與印度「東進政策」的相互加乘，加上印度與中國的雙邊關係因2020年邊界衝突而陷入低潮，以及印度對於與台灣共同發展半導體產業的渴望，雙方交流漸趨頻繁。

除了印度媒體頻頻刊登「友台」報導外，印度政府去年7月同意台灣在商業大城孟買（Mumbai）增設辦事處，去年8月印度前海軍司令、前陸軍司令與前空軍司令連袂訪台，印度國防大學也聘請台灣教師教導華語。

去年11月與12月，教育部次長劉孟奇與國科會副主委林敏聰曾先後率團訪問印度。

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