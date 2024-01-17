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印度官兵授勳 揭解放軍兩度入侵遭印軍擊退

中印2020年6月在邊境拉達克地區爆發衝突後，雙方持續增加駐軍及武器。（美聯社檔案照）

中印2020年6月在邊境拉達克地區爆發衝突後，雙方持續增加駐軍及武器。（美聯社檔案照）

2024/01/17 21:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與印度軍隊2020年6月發生嚴重邊境衝突，造成雙方24人喪生。印度建軍節（本月15日）前3天，印度西部軍區和中央軍區司令部分別為官兵授勳時，爆出兩國士兵之後在喜馬拉雅邊境至少發生兩次衝突，中國軍隊曾試圖進入印度領土，遭印軍擊退。

中國與印度軍隊2020年6月在拉達克地區，發生數十年來最嚴重邊境衝突，造成雙方嚴重傷亡。不過印媒披露，在兩國舉行軍事和外交談判以解決僵局之際，中印在拉達克東部的緊張局勢仍持續，兩國士兵在喜馬拉雅邊境至少發生兩次衝突，中國軍隊曾試圖進入印度領土，但遭到挫敗。

上傳到 YouTube 上的西部司令部授勳的影片已被刪除，但中央司令部的影片仍然可以在該平台上觀看。

路透引述印度媒體說法指出，在印度拉達克地區發生的這些小規模衝突，目前已知最後一次發生在2022年11月，顯示中印劃定邊界沿線緊張局勢，持續時間比之前報導的要長得多。

印軍稱，在2020年至少發生的兩起事件中，一些印度士兵迎戰試圖進入印度領土的中國軍隊，這些印軍獲頒英勇勳章。發生的第一起事件中，根據一份褒揚令描述，幾名中國人民解放軍士兵襲擊了拉達克地區東部的一個印度陸軍哨所。在肢體衝突中，一名印度士兵打傷至少4名中國士兵，並搶走了他們的步槍，迫使其後退。

同年11月發生的第二起事件中，印軍擊退了試圖進入印度領土的40至50名解放軍。另一份褒揚令中稱，一隊印度士兵襲擊並打傷了他們，「從而挫敗敵人奪取哨所的計畫」。獎狀中還說，同年兩國軍隊在一個未指明的地區對峙了2天。

印中兩國為解決始於2020年那場邊境對峙而進行的軍事和外交討論，尚未達成最終解決方案。印中邊界爭端可追溯到20世紀50年代，雙方曾在1962年為此爆發一場短暫而血腥的戰爭。

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