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中國多地春晚節目出現「科目三」 網友怒喊：準備砸電視

中國抖音神曲「科目三」舞蹈近期在網路引發一陣討論風潮，不過隨著春節將至，中國各地將於春節期間推出的過年節目「春晚」，卻被爆出許多節目都會有「科目三」的表演橋段。（圖擷自YouTube）

中國抖音神曲「科目三」舞蹈近期在網路引發一陣討論風潮，不過隨著春節將至，中國各地將於春節期間推出的過年節目「春晚」，卻被爆出許多節目都會有「科目三」的表演橋段。（圖擷自YouTube）

2024/01/18 14:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國抖音神曲「科目三」舞蹈近期在網路引發一陣討論風潮，不過隨著春節將至，中國各地將於春節期間推出的過年節目「春晚」，卻被爆出許多節目都會有「科目三」的表演橋段，但對此中國網友的反應卻是「過年準備砸電視機」、「何必呢？非要把這舞蹈看到吐為止」。

爆紅舞曲「科目三」近期不僅襲捲中國抖音，連台灣知名台北寧夏夜市都跟風，甚至要舉辦科目三舞蹈比賽，但消息一出引發網友怒批「舞統台灣」，台語歌手曾瑋中也痛批「敗壞風氣」。

中媒報導指出，今年過年的春晚彩排花絮近日陸續流出，但網友發現竟然有許多地方都安排了「科目三」的橋段，其中也包含讓知名演員跳起「科目三」舞蹈，消息一出引發中國網友議論。

中國網友紛紛留言酸「這世界真的瘋了」、「整一年都看科目三了，還搬上春晚節目」、「全國春晚變科目三大比拼」、「以前是大家學春晚裡的，現在直接把去年大家玩的搬上春晚」、「為了迎合年輕人純硬上阿，根本不去真心了解人們到底喜歡什麼」、「以前的春晚是創造一年的哏，現在的是總結一年的哏」。

也有網友直言「為了流量懶得折騰，真的掉價阿」、「懸著的心終於死了」、「科目三是對視覺與心靈的雙重污染」

中國抖音神曲「科目三」舞蹈近期在網路引發一陣討論風潮，不過隨著春節將至，中國各地將於春節期間推出的過年節目「春晚」，卻被爆出許多節目都會有「科目三」的表演橋段。（圖擷自YouTube）

中國抖音神曲「科目三」舞蹈近期在網路引發一陣討論風潮，不過隨著春節將至，中國各地將於春節期間推出的過年節目「春晚」，卻被爆出許多節目都會有「科目三」的表演橋段。（圖擷自YouTube）

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