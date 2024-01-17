3天前才即位 丹麥國王弗雷德里克十世發表新書

丹麥國王弗雷德里克十世在即位的第3天出版了一本書，書名暫譯為「王之承諾」。（歐新社）

2024/01/17 23:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕剛登上王位不久的丹麥國王弗雷德里克十世（King Frederik X），今（17）日做了一個讓丹麥民眾大感意外的舉動，他出版了一本名為「王之承諾」（Kongeord，暫譯）的書籍，並在書中向國民透露了諸多看法與念頭。

根據英國廣播公司（BBC）報導，「王之承諾」這本書揭露了弗雷德里克十世對於一些議題的看法，例如丹麥在世界上的地位，以及他與妻子瑪莉王后（Queen Mary）的關係。

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對丹麥人民來說，這本書的問世讓他們感到無比驚訝，各家媒體則匆匆忙忙的介紹這本書。

在其中一章，弗雷德里克十世表示，他在孩提時期很難接受他未來有一天會登上丹麥王位這件事，因為他「只想活的跟所有其他同齡男孩一樣」。

在書本後半段，弗雷德里克十世也討論了他的信仰，他稱他每天晚上會與澳大利亞出身的瑪莉王后以及孩子們一起祈禱。

「王之承諾」的定價為250丹麥克朗（約合新台幣1150元），共110頁，作者是安德森（Jens Andersen），他曾負責撰寫弗雷德里克十世2017年出版的自傳。書中多數內容是基於過去一年半以來對弗雷德里克十世的訪談。

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