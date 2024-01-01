丹麥女王退位有隱情？為王儲兒婚外情善後

弗雷德里克（左）曾與墨西哥離婚名媛卡薩諾瓦（右）傳出婚外情。（取自社媒平台Ｘ：＠SplashNews）

2024/01/01 16:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕在位近52年的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）宣布將於1月14日退位，即將繼位的弗雷德里克王儲（Prince Frederik）再度成為鎂光燈焦點。弗雷德里克王曾與離婚名媛傳婚外情，有外媒宣稱，丹麥女王之所以突然宣布要退位，是為了保住兒子弗雷德里克與兒媳瑪麗王儲妃（Mary, Crown Princess of Denmark）的婚姻。

據英國《每日郵報》報導，就在女王宣布退位前不久，弗雷德里克才剛被拍到，與47歲的墨西哥離婚名媛吉諾娃.卡薩諾瓦（Genoveva Casanova）在西班牙馬德里共度晚餐並在女方寓所過夜，事後換過衣服前後腳離開，走進同一輛私家車，晚飯後再次回到女方寓所，翌晨往機場回國，進一步引發有關外遇的謠言，還一度登上媒體頭版。

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《每日郵報》宣稱，不少輿論都猜測，瑪格麗特二世突然要下台，是為了維護兒子的婚姻，試圖阻止兒媳離開。一項新民調顯示，85%的受訪丹麥人，對現年51歲的瑪麗王儲妃都有正面好感，也支持她成為王后。

與未來丹麥國王傳緋聞的卡薩諾瓦，不僅是社交名媛，還參加過多部真人秀，包括《廚神當道》，她和歐洲貴族卡耶塔諾（Cayetano Martínez de Irujo）2005年結婚，兩人2008年離婚後仍保持良好關係。卡薩諾瓦的前婆婆，是擁有世界上最多貴族頭銜、生前是西班牙最有錢女性之一的艾爾芭女公爵（Duchess of Alba）。

對於王儲緋聞傳言，丹麥王室未做出回應，卡薩諾娃則對此傳聞嚴正否認，指報導缺乏正確性，「還以惡意的方式扭曲事實」，她已經請律師蒐集證據，她會捍衛自己的名譽及隱私等。

弗雷德里克2000年在雪梨奧運巧遇瑪麗，兩人後來墜入情網，於2003年結婚，婚後育有18歲的克里斯蒂安王子（Prince Christian）、16歲的伊莎貝拉公主（Princess Isabella）及12歲的龍鳳胎文森特王子（Prince Vincent）、約瑟芬公主（Princess Josephine）。近20年來，弗雷德里克與瑪麗的婚姻及愛情經常被形容為「現實生活中的童話故事」。

卡薩諾娃參加過多個真人秀節目。（翻攝自卡薩諾娃IG）（

丹麥未來國王弗雷德里克（左）與王儲妃瑪麗。（美聯社）

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