為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

83歲瑪格麗特二世退位 王儲弗雷德里克成新任丹麥國王

新任丹麥國王弗雷德里克（左）和瑪麗王后（右）向克里斯蒂安堡前的廣場民眾揮手。（路透、法新社；本報合成）

新任丹麥國王弗雷德里克（左）和瑪麗王后（右）向克里斯蒂安堡前的廣場民眾揮手。（路透、法新社；本報合成）

2024/01/14 22:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高齡83歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）今（14）日正式宣布退位，將王位傳給她55歲的長子弗雷德里克（Frederik），而弗雷德里克此後會改稱為弗雷德里克十世（King Frederik X）。

《法新社》報導，瑪格麗特二世今日在當地時間下午2點（台灣時間14日晚間9點）步入克里斯蒂安堡宮（Christiansborg Palace），她在這座丹麥政治中樞裡簽署退位詔書，為她52年的統治畫下句點。這一天也正好是瑪格麗特二世約半世紀前，從她父親弗雷德里克九世（King Frederik IX）手中接下王位的日子。

這是丹麥歷史上第二次有君主遜位，前一次已經要追溯到西元1146年的艾瑞克三世（King Erik III）。

瑪格麗特二世正式退位後，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）就在克里斯蒂安堡宮的陽台高聲宣唱，王儲弗雷德里克即位，成為丹麥、格陵蘭與法羅群島的國家元首，改稱弗雷德里克十世。

瑪格麗特二世是在2024的新年演說中，向國民宣布她打算退位，當時這番聲明讓丹麥全國上下大感震驚，因為她先前曾一再強調她會遵循傳統，治理國家直到她生命的最後一刻。

瑪格麗特二世透露，她去年在經歷一次背部大手術後，因健康因素，萌生了將王位交給下一代的想法。而民調顯示，有80％的丹麥人民支持她的決定。

丹麥首相佛瑞德里克森（右）宣布，王儲弗雷德里克（左）繼位為王，為丹麥、格陵蘭與法羅群島的國家元首。（路透）

丹麥首相佛瑞德里克森（右）宣布，王儲弗雷德里克（左）繼位為王，為丹麥、格陵蘭與法羅群島的國家元首。（路透）

丹麥民眾聚集在克里斯蒂安堡前的廣場，等待見證新王繼位。（法新社）

丹麥民眾聚集在克里斯蒂安堡前的廣場，等待見證新王繼位。（法新社）

丹麥女王瑪格麗特二世在近衛驃騎兵團的護送下前往克里斯蒂安堡宮，她揮手向眾人致意。（歐新社）

丹麥女王瑪格麗特二世在近衛驃騎兵團的護送下前往克里斯蒂安堡宮，她揮手向眾人致意。（歐新社）

丹麥王儲弗雷德里克的座車在前往克里斯蒂安堡宮途中，受到民眾夾道歡呼。（歐新社）

丹麥王儲弗雷德里克的座車在前往克里斯蒂安堡宮途中，受到民眾夾道歡呼。（歐新社）

瑪格麗特二世簽署退位詔書，王儲弗雷德里克在一旁觀看。（美聯社）

瑪格麗特二世簽署退位詔書，王儲弗雷德里克在一旁觀看。（美聯社）

簽署退位詔書後，瑪格麗特二世將王位讓給弗雷德里克，颯爽離場。（歐新社）

簽署退位詔書後，瑪格麗特二世將王位讓給弗雷德里克，颯爽離場。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
丹麥：預計2024年第2季向烏克蘭移交F-16戰機
2024/01/07 03:00

丹麥：預計2024年第2季向烏克蘭移交F-16戰機

丹麥女王退位有隱情？為王儲兒婚外情善後
2024/01/01 16:47

丹麥女王退位有隱情？為王儲兒婚外情善後

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
丹麥女王新年演說突宣布退位 1/14交棒王儲
2024/01/01 06:11

丹麥女王新年演說突宣布退位 1/14交棒王儲
丹麥女王下令拔除4孫子女頭銜 希望他們「過正常生活」
2022/09/29 17:42

丹麥女王下令拔除4孫子女頭銜 希望他們「過正常生活」

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
當今在位最久君主！赴倫敦出席國葬後 82歲丹麥女王確診COVID
2022/09/21 23:05

當今在位最久君主！赴倫敦出席國葬後 82歲丹麥女王確診COVID
表姊英國女王辭世 丹麥女王︰我會非常想念她
2022/09/10 20:24

表姊英國女王辭世 丹麥女王︰我會非常想念她
國際今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播