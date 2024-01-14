83歲瑪格麗特二世退位 王儲弗雷德里克成新任丹麥國王
2024/01/14 22:42
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕高齡83歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）今（14）日正式宣布退位，將王位傳給她55歲的長子弗雷德里克（Frederik），而弗雷德里克此後會改稱為弗雷德里克十世（King Frederik X）。
《法新社》報導，瑪格麗特二世今日在當地時間下午2點（台灣時間14日晚間9點）步入克里斯蒂安堡宮（Christiansborg Palace），她在這座丹麥政治中樞裡簽署退位詔書，為她52年的統治畫下句點。這一天也正好是瑪格麗特二世約半世紀前，從她父親弗雷德里克九世（King Frederik IX）手中接下王位的日子。
請繼續往下閱讀...
這是丹麥歷史上第二次有君主遜位，前一次已經要追溯到西元1146年的艾瑞克三世（King Erik III）。
瑪格麗特二世正式退位後，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）就在克里斯蒂安堡宮的陽台高聲宣唱，王儲弗雷德里克即位，成為丹麥、格陵蘭與法羅群島的國家元首，改稱弗雷德里克十世。
瑪格麗特二世是在2024的新年演說中，向國民宣布她打算退位，當時這番聲明讓丹麥全國上下大感震驚，因為她先前曾一再強調她會遵循傳統，治理國家直到她生命的最後一刻。
瑪格麗特二世透露，她去年在經歷一次背部大手術後，因健康因素，萌生了將王位交給下一代的想法。而民調顯示，有80％的丹麥人民支持她的決定。