希臘防長：須為後艾爾段時期土耳其情勢不穩做準備

2024/01/15 02:36

〔中央社〕希臘國防部長鄧迪亞斯今天表示，希臘武裝部隊必須為土耳其總統艾爾段當前任期結束後可能的「不穩定」做好準備。

法新社報導，鄧迪亞斯（Nikos Dendias）在希臘報紙「日報」（Kathimerini）專訪中說：「艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）離開以後，土耳其將會發生什麼事？這我們不知道。土耳其不是一個穩定的國家。」

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「強有力、長期執政的領導人交棒期間總有不穩定…那意味著我們必須於2030年之前為任何可能發生的事做好準備…大體而言，我們所處的地區讓人無法寬心以對。周圍諸多不穩定來源，讓我們得建立現代化武裝部隊。」

移民、能源權利和愛琴海海上邊界等問題導致這兩個鄰國關係緊張多年，直到艾爾段上個月訪問希臘才恢復雙邊高層會談，那是艾爾段自從2017年以來首度到訪雅典。

希臘國防預算占國內生產毛額（GDP）的比例居北大西洋公約組織（NATO）盟友之冠，已訂購價值數十億歐元的美國F-35匿蹤戰鬥機，以及法國飆風戰鬥機（Rafale）和Belharra級巡防艦。1130115

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