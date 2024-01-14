為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

10天婚禮進入最高潮！ 汶萊「亞洲最帥王子」馬丁娶神顏值王妃

汶萊王子馬丁和新娘週日舉行「並坐禮」。（翻攝自tmski IG）

汶萊王子馬丁和新娘週日舉行「並坐禮」。（翻攝自tmski IG）

2024/01/14 15:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕現年32歲、有「亞洲最帥王子」之稱的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與愛情長跑多年的豪門千金女友安妮莎（Anisha Isa）共結連理，自7日起舉行為期10天的奢華婚禮。14日他和新娘安妮莎舉行名為「並坐禮」的正式婚禮，隨後展開王室婚禮巡遊，將這場世紀婚禮帶入最高潮。

「並坐禮」是一對新人身穿華麗服裝，在眾人簇擁下坐上結婚禮座，這也是婚禮的最高潮。「並坐禮」14日上午10點10分在努洛伊曼皇宮舉行婚禮。據《法新社》報導，來自亞洲和中東的政府領導人和熱情的客人出席了婚禮。

「並坐禮」結束後，馬丁和安妮莎乘車在汶萊首都斯里巴卡旺市參加婚禮巡遊，邀人民一起慶祝這特別的時刻。

汶萊廣播電視台（RTB）先前報導稱，王家用餐儀式將於週一（15日）舉行。

馬丁是汶萊蘇丹哈山納波嘉（Sultan Hassanal Bolkiah）的第10個孩子，經常陪同父親出席正式場合。他陸續在倫敦國王學院、倫敦大學亞非學院分別獲得國際政治學士學位跟國際研究與外交文學碩士學位。

這位王子以高超的馬球技藝而聞名，同時也是一名訓練有素的直升機飛行員，經常被冠上「性感」等相關形容詞，雖然他的王位繼承順序排第6，不太可能成為蘇丹，不過他宛如明星的俊俏外型，讓他的社群網站Instagram擁有超過255萬名粉絲，是最受人注目的王室成員之一。

王子妃安妮莎也大有來頭，她比馬丁小3歲，她的爺爺佩欽（Pehin Dato Isa）是汶萊皇家航空創辦人之一，也是蘇丹的特別顧問，安妮莎的家族與王室為世交，據悉2人已經交往多年，安妮莎本身對時尚頗有研究，每次亮相的穿搭，總能令人眼睛為之一亮。

汶萊盛產石油，1984年自英國獨立。統治不到45萬臣民的哈山納波嘉蘇丹，是世界上在位時間最長的君主，個人淨資產估算高達280億美元（約台幣8兆7600萬），更曾經登上《富比士》皇室富豪排行榜第一位。

蘇丹的住所努洛伊曼皇宮號稱全球最大皇宮，裡面有1788個房間（更有一說為皇宮內連馬桶都鍍金）。除此之外，蘇丹的財產還包括20多架私人飛機、600多輛勞斯萊斯等，也是目前世界上擁有最多勞斯萊斯的人。

馬丁王子和安妮莎王子妃在努洛伊曼皇宮舉行的婚宴上走上紅毯。（法新社）

馬丁王子和安妮莎王子妃在努洛伊曼皇宮舉行的婚宴上走上紅毯。（法新社）

馬丁王子和安妮莎王子妃14日在汶萊首都斯里巴加灣市舉行的婚禮遊行中，從車內揮手致意。（法新社）

馬丁王子和安妮莎王子妃14日在汶萊首都斯里巴加灣市舉行的婚禮遊行中，從車內揮手致意。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「亞洲最帥王子」汶萊馬丁結婚了 王妃背景超驚人
2024/01/11 16:27

「亞洲最帥王子」汶萊馬丁結婚了 王妃背景超驚人
跟隨英皇室近半世紀！傳奇攝影師重大時刻不缺席
2023/11/14 22:05

跟隨英皇室近半世紀！傳奇攝影師重大時刻不缺席

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
吳尊汶萊夢幻豪宅打造飯店感 百坪超狂內裝曝光
2023/09/04 16:20

吳尊汶萊夢幻豪宅打造飯店感 百坪超狂內裝曝光
時隔三年 中國7/26恢復新加坡、汶萊公民15天免簽入境
2023/07/23 14:50

時隔三年 中國7/26恢復新加坡、汶萊公民15天免簽入境

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
國際今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播