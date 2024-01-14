10天婚禮進入最高潮！ 汶萊「亞洲最帥王子」馬丁娶神顏值王妃

汶萊王子馬丁和新娘週日舉行「並坐禮」。（翻攝自tmski IG）

2024/01/14 15:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕現年32歲、有「亞洲最帥王子」之稱的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與愛情長跑多年的豪門千金女友安妮莎（Anisha Isa）共結連理，自7日起舉行為期10天的奢華婚禮。14日他和新娘安妮莎舉行名為「並坐禮」的正式婚禮，隨後展開王室婚禮巡遊，將這場世紀婚禮帶入最高潮。

「並坐禮」是一對新人身穿華麗服裝，在眾人簇擁下坐上結婚禮座，這也是婚禮的最高潮。「並坐禮」14日上午10點10分在努洛伊曼皇宮舉行婚禮。據《法新社》報導，來自亞洲和中東的政府領導人和熱情的客人出席了婚禮。

請繼續往下閱讀...

「並坐禮」結束後，馬丁和安妮莎乘車在汶萊首都斯里巴卡旺市參加婚禮巡遊，邀人民一起慶祝這特別的時刻。

汶萊廣播電視台（RTB）先前報導稱，王家用餐儀式將於週一（15日）舉行。

馬丁是汶萊蘇丹哈山納波嘉（Sultan Hassanal Bolkiah）的第10個孩子，經常陪同父親出席正式場合。他陸續在倫敦國王學院、倫敦大學亞非學院分別獲得國際政治學士學位跟國際研究與外交文學碩士學位。

這位王子以高超的馬球技藝而聞名，同時也是一名訓練有素的直升機飛行員，經常被冠上「性感」等相關形容詞，雖然他的王位繼承順序排第6，不太可能成為蘇丹，不過他宛如明星的俊俏外型，讓他的社群網站Instagram擁有超過255萬名粉絲，是最受人注目的王室成員之一。

王子妃安妮莎也大有來頭，她比馬丁小3歲，她的爺爺佩欽（Pehin Dato Isa）是汶萊皇家航空創辦人之一，也是蘇丹的特別顧問，安妮莎的家族與王室為世交，據悉2人已經交往多年，安妮莎本身對時尚頗有研究，每次亮相的穿搭，總能令人眼睛為之一亮。

汶萊盛產石油，1984年自英國獨立。統治不到45萬臣民的哈山納波嘉蘇丹，是世界上在位時間最長的君主，個人淨資產估算高達280億美元（約台幣8兆7600萬），更曾經登上《富比士》皇室富豪排行榜第一位。

蘇丹的住所努洛伊曼皇宮號稱全球最大皇宮，裡面有1788個房間（更有一說為皇宮內連馬桶都鍍金）。除此之外，蘇丹的財產還包括20多架私人飛機、600多輛勞斯萊斯等，也是目前世界上擁有最多勞斯萊斯的人。

馬丁王子和安妮莎王子妃在努洛伊曼皇宮舉行的婚宴上走上紅毯。（法新社）

馬丁王子和安妮莎王子妃14日在汶萊首都斯里巴加灣市舉行的婚禮遊行中，從車內揮手致意。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法