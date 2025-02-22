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    再熬3天！冷氣團休兵 228連假迎接好天氣

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/02/22 18:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕還要熬三天溼冷天氣！中央氣象署預報，明天受大陸冷氣團影響，因水氣較多，一直到下週二清晨都是溼冷天氣。而下週五起的228和平紀念日連續假期前兩天各地天氣穩定，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    氣象署預報員張承傳表示，明天受這波大陸冷氣團影響，因強度較強，北部和東北部都是溼冷的天氣，中部以北低溫約13度到14度，一路影響到下週二（25日）清晨。他指出，下週一水氣會稍微減少，但基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區也有零星短暫雨。

    「下週二白天起冷氣團減弱並回暖，北部的白天可達20度以上，中南部也會達24度」，張承傳說，下週二各地都是多雲到晴的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下週三起又有華南雲系東移影響，各地雲量增多。

    下週三到下週四（26日、27日）受華南雲系東移影響，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，張承傳說，但之後就沒有明顯的冷空氣南下，恢復到較穩定的天氣狀況。

    張承傳表示，下週五（28日）開始的228和平紀念日連假起各地天氣穩定，屬於多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，暫時沒有其它冷氣團等天氣系統影響。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

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