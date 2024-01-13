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制裁效用不大？輝達中國特供版顯卡 較原版僅慢5％

實測發現，輝達中國特供版GPU RTX4090D在遊戲機性能，僅比原版RTX 4090慢5%。（路透）

實測發現，輝達中國特供版GPU RTX4090D在遊戲機性能，僅比原版RTX 4090慢5%。（路透）

2024/01/13 22:59

〔記者魏國金／台北報導〕去年11月美國禁止輝達對中國銷售顯卡RTX 4090，為此輝達上月推出專為中國生產的RTX 4090D。儘管外界臆測此新版GPU在功耗、核心與時脈頻率上將大幅降級，不過中國超能網（Expreview）實測發現，4090D的運作僅比原版平均慢5%。

美國科技媒體《TomsHardware》報導，超能網在對16款遊戲進行實測發現，在未開啟光線追蹤下，4090D平均僅比4090慢5.5%，而在打開光線追蹤，則該比例略降至5.8%。4090D表現最糟的遊戲，性能落後4090約7.6%，但這仍是相對輕微的落差，使用者難以察覺。

報導說，考量到美國新近制裁，部分是因憂心中國取得先進人工智慧（AI）硬體而觸發，因此外界或許臆測4090D在AI工作負載上的性能將大幅下降，不過實測顯示，在圖像生成模型Stable Diffusion，4090D在512x512解析度落後近10%，但在768x768與1024x1024，該差距基本上消失。而在D5 Render與Blender模型，則性能下降約10%

報導說，禁售RTX 4090的最終結果，似乎沒有起多大作用。雖然RTX 4090D是運作速度較慢的顯卡，但事實上，難以看出幾個百分比的落後將產生多大差別。

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