糗！日本山口市五重塔獲《紐時》旅遊推薦 卻因包覆整修無法見客

瑠璃光寺的國寶五重塔，正進行樹皮屋頂修復工程。（圖擷取自網路）

2024/01/12 00:10

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本山口縣山口市日前榮登《紐約時報》推薦的2024年值得一訪的52個地點名單，但令人哭笑不得的是，紐時文中力推、名列日本三大名塔的山口市瑠璃光寺五重塔，今年一整年都因進行屋頂整修工程而被包覆起來，最快要到2025年秋天才能重見天日。

紐時9日發文推薦2024年最值得探訪的52個地點，排名第3的是非傳統旅遊熱點的日本山口市；文中力薦山口市知名景點瑠璃光寺，大讚該寺有完美無瑕的花園與美麗迷人的國寶五重塔，此外還點名當地幾家咖啡店、提及陶窯與湯田溫泉，並指出規模較小但歷史感十足的山口市夏日祇園祭，可作為人滿為患的京都的另類選擇，畢竟山口市自古以來就有西日本小京都之稱。

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對此，日本媒體報導，山口縣知事村岡嗣政感到又驚又喜，笑稱「世界終於開始看到山口的魅力」，山口市市長伊藤和貴也大呼太開心了，盼能因此吸引到更多海外觀光客來訪。但問題是，紐時文中推崇備至的瑠璃光寺五重塔，目前正因進行屋頂整修，而被完全包覆起來無法見客，大批海外遊客若為一睹五重塔風采而湧入山口市，怕是會敗興而歸。

瑠璃光寺五重塔是山口縣唯一的國寶，與奈良法隆寺五重塔以及京都醍醐寺五重塔，並稱「日本三大名塔」，去年起開始進行睽違70年的屋頂樹皮修復工程，目前整座五重塔已被完全包覆住；整修工程預計要到2025年3月才會完工與開始拆除外覆、8月拆鷹架，五重塔要到11月才會恢復原狀，重見天日。

瑠璃光寺住持渡邊博志說，為確保五重塔屋頂的耐用性，希望修復工程能「妥善施做，不要趕工」。

瑠璃光寺的五重塔因整修屋頂被整個包覆起來。（圖擷取自網路）

瑠璃光寺五重塔舊貌。（圖擷取自網路）

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