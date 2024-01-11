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阿聯AI公司G42與中國關係密切 美國會議員要求調查

阿拉伯聯合大公國統治者家族控制的人工智慧（AI）技術公司「G42（Group 42 Holdings）」，被揭露與中國的關係後，引起美國國會重視。美中科技領域角力示意圖。（路透）

阿拉伯聯合大公國統治者家族控制的人工智慧（AI）技術公司「G42（Group 42 Holdings）」，被揭露與中國的關係後，引起美國國會重視。美中科技領域角力示意圖。（路透）

2024/01/11 00:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國統治者家族控制的人工智慧（AI）技術公司「G42（Group 42 Holdings）」，被揭露與中國的關係後，引起美國國會重視，《紐約時報》9日報導，聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會近日發函商務部，要求考慮對這家公司祭出貿易限制措施。

該委員會3日發函指出，G42公司與中國「軍方、情報單位和國營實體」廣泛合作，他們檢視的文件顯示，該公司執行長肖鵬「營運並且與一個廣泛的公司網絡有關聯，該網絡開發軍民兩用技術，並且實質支持」中國軍方的科技發展以及侵犯人權。

該委員會要求商務部調查G42可能的出口管控風險，考慮對G42和其旗下或相關13家公司實施出口管制，這13家公司大多數設於中國。議員要求商務部最晚2月2日採取行動，或者說明不實施出口管制的理由。出口管制將禁止美國企業未經商務部許可，對這些阿聯、中國公司出售產品。

G42為人工智慧與其他新興科技公司，由阿聯總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）弟弟、阿聯國安顧問塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）擔任董事長和控股股東。G42近期與美國微軟、戴爾、OpenAI等重量級公司簽署合作協議，另外，並與矽谷晶片公司Cerebras Systems簽下價值高達1億美元的協議，由Cerebras為其打造人工智慧運算網路。

先前紐時的調查報導指出，美國情報機關一系列機密評估中，已對G42與中國的關係提出關切，拜登政府高層官員並曾施壓阿聯，切斷G42與中國的關係。

美中戰略競爭委員會點名的13家公司中，在中國的其中5家公司與G42附屬公司、開發間諜軟體的「暗物質（DarkMatter）」有關聯，「暗物質」與曾參與中國「千人計畫」的AI專家朱松純合作，朱松純2020年離開加州大學洛杉磯分校，返回中國後，與中國科學技術部成立「北京通用人工智能研究院（BIGAI）」，是受國家支持的頂級科學研究機構。

委員會說，多家開發和銷售受出口管制科技和產品的美國公司，與G42和其子公司有廣泛的商業關係，若不對G42做出限制，這些美國企業開發的軟、硬體，就有顯著風險會被轉移給G42在中國的相關公司，而這些中國公司中，許多都支持中共的監控和侵犯人權行徑。

商務部發言人證實「收到這封信函，將透過適當管道回應」。G42公司的代表未回覆電子郵件回應此事。

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