北京清大副教授不信四通橋拍照會被抓 親身測試果然出事

彭立發2022年10月13日在北京四通橋掛起反習布條，事發一年後，有網友稱四通橋周圍有大量便衣警察，自己被警察截查及檢查手機。（路透）

2024/01/10 22:19

〔編譯盧永山／綜合報導〕2022年10月13日中共二十大開幕前夕，來自黑龍江省的彭立發（網名彭載舟）在北京海淀區四通橋掛上反習布條後被捕，該地如今已成為中國的敏感地區。《法新社》的記者發現，四通橋的路牌已被拆除，但周圍部署大量便衣警察，隨機截查民眾的手機，現場風聲鶴唳。但近日北京清華大學馬克思主義學院副教授蔡萬煥為了證明民眾仍享有言論自由，親自前往四通橋拍攝，結果被警察強行「登記」，遭網友嘲諷，「中共官方再一次用行動證明，言論自由是個笑話」。

社群平台X帳號「新聞調查」1月9日發文指出，蔡萬煥在課堂上對學生表示，中國有言論自由，一名學生反駁說，自己路經四通橋拍了張照片，就被警察抓了。但蔡萬煥不相信學生言論，於是前往四通橋拍照，結果被警察抓住並強行登記；在知道民眾沒有言論自由後，蔡萬煥在社群平台上發表不滿。

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中國警察會嚴格監視四通橋，主要因為彭立發在2022年10月13日在橋上掛起反習布條，布條上寫著「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」，以及「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」等，彭立發當日被捕，迄今仍遭秘密關押。

針對蔡萬煥被警察強行登記一事，X平台的網友留言嘲諷：「這老師太天真了」、「有些人說謊說到自己都信了」、「他可能不事說謊，事真的一直活在謊言中」、「被鐵拳砸在身上了」、「中共官方再一次用行動證明，言論自由是個笑話」。

另根據「維權網」報導，1月7日是彭立發的50歲生日，據內部消息透露，他仍在中國當局的秘密關押中，但他被抓後的具體狀況，包括涉嫌的罪名、是否被刑求、身體是否酷刑及是否依然康健等等，仍缺乏消息。

2023年10月13日美國聯邦眾議院中國特設委員會主席蓋拉格宣布，提名彭立發爭取諾貝爾和平獎，以紀念他反對習近平和中共威權統治的歷史性抗議活動1週年。

網傳北京清華大學副教授蔡萬煥親自去四通橋拍照，結果被公安強行登記。（網頁截圖）

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