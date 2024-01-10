警察開車撞死19歲孕婦......腹中胎兒竟「奇蹟生還」

美國德州6日發生一起死亡車禍，19歲孕婦被警察撞死，7月大寶寶竟奇蹟似存活。（圖截取自臉書Vee Mack Jr）

2024/01/10 21:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州傳出1起死亡車禍，有名休假中的員警6日開車時，疑似因未注意前方拋錨車輛，直撞上一輛載有孕婦的中型轎車。導致車內一名懷有7個月身孕的19歲孕婦甘迺迪不幸身亡，令人悲傷的是，去年10月甘迺迪才慶祝自己的19歲生日，更舉辦性別揭曉派對。該名孕婦經送醫後搶救不治，但腹中胎兒經醫師搶救後奇蹟似的生還，目前整起案件仍有待警方進一步調查。

根據《紐約郵報》報導，這起死亡車禍發生於1月6日凌晨2點30分的達拉斯高速公路（Dallas highway）上，當時年僅19歲的孕婦甘迺迪（Aquazia Kennedy）與另外2名友人乘坐轎車，沒想到轎車因不明原因熄火拋錨，卻遭後方一輛吉普車直直撞上。

據了解，肇事吉普車駕駛為一名正在休假中的員警，肇事警察受到輕傷，在接受醫生評估後已經出院。不過，強烈撞擊導致甘迺迪與同車的2名友人受重傷，3人送醫搶救後，甘迺迪因傷勢過重身亡，另外2名友人尚未脫離險境。幸運的是，甘迺迪腹中胎兒經醫師極力搶救後，竟奇蹟似的生還下來。

請繼續往下閱讀...

甘迺迪去年10月在臉書上發佈了寶寶性別派對的照片，更在當天歡慶自己的19歲生日，她曾發文寫下自己對現在的生活相當滿足，第一次當媽媽也讓她感到非常興奮。甘迺迪的父親事後在臉書上發文追憶女兒，他表示「我記得女兒出生時，我簽署她的出生證明，現在我腦子裡揮之不去的是：我現在真的要收到寫有我女兒名字的死亡證明」，他更強調「要為女兒的死亡伸張正義」。

甘迺迪幾個月前才剛歡慶自己的19歲生日，並一同舉辦孩子的性別揭示派對。（圖截取自臉書Quincy GQ Kennedy）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法