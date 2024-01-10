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挪威殺人魔流淚道歉 受害者家屬不領情：盼他長命百歲感受痛苦

布雷維克9日在聽證會上流淚道歉，並說自己在監獄的隔離生活是場惡夢，他每天都想著自殺。（路透）

布雷維克9日在聽證會上流淚道歉，並說自己在監獄的隔離生活是場惡夢，他每天都想著自殺。（路透）

2024/01/10 10:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕挪威極右派份子布雷維克（Anders Behring Breivik）2011年殺害77人，包含多位青少年，被判處21年，必須單獨監禁不得與外界聯繫，布雷維克二度控訴挪威司法部違反人權，法院於8日開庭審理，布雷維克的委任律師當庭要求結束對他的隔離囚禁。不過布雷維克9日在聽證會上流淚道歉，並說自己在監獄的隔離生活是場惡夢，他每天都想著自殺。

根據《路透》報導，布雷維克提到，如果他沒有建立起有意義的人際關係，他認為他無法生存太久。布雷維克流淚並哽咽地說：「我還是一個人，一個人能承受的東西是有限度的，每天都是一場惡夢，每天我都在考慮自殺。」

當布雷維克被代表挪威司法部的律師問到對於烏托亞島大屠殺的看法時，布雷維克表示，他對他的所作所為感到抱歉。

不過出席聽證會的受害者家屬並不領情，萊伊（Freddy Lie）的兩個女兒當時在烏托亞島大屠殺中一位被殺害，另一位受傷，萊伊認為布雷維克在聽證會流淚是在博取同情，「我個人希望他能活到100歲，因為他現在正在受苦，以前他沒有遭受痛苦時，他認為殺死孩子們是可以做的事。」

布雷維克的律師辯稱，挪威違反了《歐洲人權公約》，公約中的條款規定任何人不應遭受「酷刑或不人道或有辱人格的待遇或處罰」。司法部的律師則回應，對布雷維克實施限制措施有其必要，因為布雷維克仍然是威脅，並可能激勵其他人使用暴力。

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