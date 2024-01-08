牢房有Xbox還能養寵物 挪威殺人魔再告政府要求結束隔離囚禁

挪威殺人魔布雷維克（右）與代表律師8日出席聆訊。（美聯社）

2024/01/08 21:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕挪威極右派份子布雷維克（Anders Behring Breivik）2011年前殺害多為青少年在內的77人，犯下當地非戰爭時期最致命凶殺案。這名殺人魔被判處21年，且必須單獨監禁、不得與外界聯繫。布雷維克因此二度控訴挪威司法部違反人權，法院於8日開庭審理，布雷維克的委任律師當庭要求結束對他的隔離囚禁。

布雷維克目前被關在挪威東南部林格里克（Ringerike）一處高安全戒護監獄。他大多時間被單獨囚禁，擁有單獨的衛浴、廚房、餐廳、視聽室和健身房，被允許飼養3隻鸚鵡當寵物，平時還能玩Xbox打發時間。

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《路透》報導，44歲的布雷維克身穿黑色西裝、白色襯衫和棕色領帶，在奧斯陸西北70公里、戒備森嚴的監獄體育館舉行的聆訊中，一言不發，面無表情地坐著。

代表律師聲稱，布雷維克自2012年入獄以來，已被隔離囚禁約12年，只能接觸專業人士，而並非其他囚犯，使他有自殺傾向，要依賴抗憂鬱症藥物過日子。

不過代表司法部的檢察官反駁稱，布雷維克仍然構成安全威脅，必須將他同其他囚犯分隔，他可以接觸警衛、牧師及醫護人員，每星期可以與2名囚犯見面1小時，但沒人想跟他會面。

法庭不設陪審團，預計幾週後作出裁決。雷維克涉及的連環恐襲案發生在2011年7月，他先後在首都奧斯陸及烏托亞島（Utoya）的夏令營，射殺77人，翌年被判刑21年，是挪威法律中最長的刑期。根據挪威一項很少使用的司法條款，若果法庭認為布雷維克仍然危害社會，可無限期監禁。

布雷維克2016年已首次控告政府，聲稱他受到的單獨監禁，相當於《歐洲人權公約》規定的不人道待遇。雖然被地方法院接納，但之後接連被高等法院及歐洲人權法院推翻。

外界認為，布雷維克再度告上法院，主要的目的是要吸引外界關注焦點，正如他當年受審時的招數一樣。代表倖存者和受害者家屬的羅聶蘭德（Lisbeth Kristine Røyneland）說，他們對於法院決定不會直播這場審理過程「感到滿意」。

挪威殺人魔布雷維克被關押的監獄設備完善，有單獨的視聽室。（路透）

挪威殺人魔布雷維克被關押在有單獨衛浴、健身房的監獄內。（路透）

布雷維克可在此房間內透過玻璃窗與探視者交談。（路透）

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