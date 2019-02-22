白人至上 美海防官預謀殺民主黨政要

2019-02-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕二十日公開的法庭文件顯示，四十九歲的美國海岸防衛隊尉官哈桑（Christopher Paul Hasson）十五日因非法持有槍械和毒品被捕。哈桑奉行「白人至上主義」，崇拜二○一一年殺害七十七人的挪威「殺人魔」布列維克。檢方在哈桑位於馬里蘭州銀泉（Silver Spring）的公寓中，查獲大批槍械彈藥及違禁藥品，並起出一份他預謀殺害的民主黨政治人物及知名媒體人名單，聯邦眾議院議長裴洛西、參議院民主黨領袖舒默、波多黎各裔眾議員歐加修︱寇蒂茲等國會參、眾兩院議員赫然在列。

名單還包括有線電視新聞網（ＣＮＮ）主播勒蒙（Don Lemon），以及微軟國家廣播公司（ＭＳＮＢＣ）主持人海斯（Chris Hayes）與斯卡伯勒（Joe Scarborough）。聯邦檢察官赫爾（Robert Hur）形容哈桑為「國內恐怖份子」，意圖殺害無辜公民，「其規模在我國極為罕見」。

檢方指出，在哈桑住所查獲十五把各式槍枝和一千多發彈藥，以及類固醇與人類生長激素等違禁藥物。檢方指控，哈桑三十多年來一直自認為是「白人民族主義者」，主張「針對性的暴力」，企圖建立一個白人國度。哈桑經常閱讀布列維克行凶當天張貼在白人至上主義網站上的「二○八三：歐洲獨立宣言」中，有關囤積槍械和如何彙編「死亡筆記本」部分。布列維克在宣言中主張攻擊歐洲各地「叛徒」，因為他們可能使穆斯林佔領歐洲。

檢方還發現一封哈桑寫給一名身分不明的美國新納粹主義領袖的信件草稿，他在信中自稱「長期的白人民族主義者」和「行動派」。檢方說，哈桑從一七年開始將住所當成私人彈藥庫，也曾企圖取得生物武器。他還在網路上搜尋「最自由開放的參議員們」、「大部分參議員住在華府哪裡」等字句。

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