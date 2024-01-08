飛航模式iPhone自1.6萬英呎墜落 毫髮無傷還可正常運作

一位民眾找到了從阿拉斯加航空ASA1282班機掉落的手機。底部可以看到充電線的一部份還插在手機上。（擷取自X平台 @SeanSafyre）

2024/01/08 19:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號為ASA1282的波音737 Max 9班機，本月5日從奧勒岡州波特蘭（Portland）起飛後，在1萬6000英呎（約4876.8公尺）的高空發生艙門掉落事故。事發後有網友在波特蘭當地尋獲自機上掉落的iPhone手機，而神奇的是，這支開啟了飛航模式的iPhone不僅還能正常運作，連螢幕也沒有明顯的碎裂痕跡。

X平台（前身為推特）網友「@SeanSafyre」今日PO文稱：「在馬路一側找到一支iPhone......，仍保持在飛航模式，電力還有一半，開著阿拉斯加航空ASA1282的行李提取頁面。（這支手機）從1萬6000英呎掉下來後倖存，還完好無損。當我通報之後，美國國家運輸安全委員會（NTSB）的佐依（Zoe）表示，這是第二支被找到的手機。目前還是沒有艙門的下落。」

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@SeanSafyre的這則貼文已有一段時間。根據本報報導，阿拉斯加航空ASA1282掉落的飛機艙門已被民眾找到，原來它遺落在波特蘭一戶人家的後院。

@SeanSafyre在PO出上述貼文幾小時之後，又補充說：「為了避免你們沒看到，有個折斷的充電線插頭卡在（手機）裡面。它被扯出飛機艙門外了。」

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet???? pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates （@SeanSafyre） January 7, 2024

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