飛航模式iPhone自1.6萬英呎墜落 毫髮無傷還可正常運作

〔即時新聞/綜合報導〕美國阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一架編號為ASA1282的波音737 Max 9班機,本月5日從奧勒岡州波特蘭(Portland)起飛後,在1萬6000英呎(約4876.8公尺)的高空發生艙門掉落事故。事發後有網友在波特蘭當地尋獲自機上掉落的iPhone手機,而神奇的是,這支開啟了飛航模式的iPhone不僅還能正常運作,連螢幕也沒有明顯的碎裂痕跡。

X平台(前身為推特)網友「@SeanSafyre」今日PO文稱:「在馬路一側找到一支iPhone......,仍保持在飛航模式,電力還有一半,開著阿拉斯加航空ASA1282的行李提取頁面。(這支手機)從1萬6000英呎掉下來後倖存,還完好無損。當我通報之後,美國國家運輸安全委員會(NTSB)的佐依(Zoe)表示,這是第二支被找到的手機。目前還是沒有艙門的下落。」

@SeanSafyre的這則貼文已有一段時間。根據本報報導,阿拉斯加航空ASA1282掉落的飛機艙門已被民眾找到,原來它遺落在波特蘭一戶人家的後院。

@SeanSafyre在PO出上述貼文幾小時之後,又補充說:「為了避免你們沒看到,有個折斷的充電線插頭卡在(手機)裡面。它被扯出飛機艙門外了。」

