俄烏戰爭膠著 紐時：電視新聞跌落神壇 烏克蘭人避看、嘲笑是政府喉舌

24小時報導戰情的新聞聯播節目，在烏克蘭跌落神壇。（翻攝自電視畫面）

2024/01/04 18:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰事陷入漫長膠著，烏克蘭人內心似乎疲累了？《紐約時報》4日報導，經過近兩年的戰爭，烏克蘭人開始避看電視新聞報導，電視新聞曾經被認為是團結國家的重要工具，現在卻越來越被嘲笑為，只不過是政府的喉舌。

報導中指出，自2022年俄羅斯全面入侵的第一天起，24小時全天候播出的「聯合新聞電視馬拉松」（Telemarathon United News），成為烏克蘭人獲悉戰情的最主要管道，節目中充斥著烏克蘭戰車破壞俄羅斯陣地、在前線工作的醫務人員，政治領導人在國外爭取支持等畫面。

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「聯合新聞電視馬拉松」已成為烏克蘭資訊戰的主要工具，經常出現在該節目中的政府官員，高度讚賞該節目在反擊俄羅斯虛假資訊，和保持鬥志方面的作用。

不過《紐時》指出，經過近兩年的戰爭，烏克蘭人厭倦這個節目。俄羅斯入侵後不久發起的「聯合新聞電視馬拉松」，涵蓋6個頻道，約佔烏克蘭戰前總收視人口60%，其收視率從一開始的40%，去年底縮減至14%，如今進一步降至10%。相反，許多觀眾反而花更多時間觀看流行的實境秀和娛樂節目。

觀眾抱怨說，該節目經常對戰爭描繪出過於樂觀的景象，掩蓋了前線令人不安的事態發展，以及西方對烏克蘭支持的下降，最終未能讓公民為一場曠日持久的戰爭做好準備。

報導中提到，另一個擔憂是，「聯合新聞電視馬拉松」已經變成了總統澤倫斯基的公關活動，澤倫斯基仍然是烏克蘭最權威的政治人物，但近幾個月來他的支持率有所下降。

許多觀眾表示，隨著俄羅斯接管的威脅消退，該節目的愛國色彩變得越來越誇張。20歲的楚普里納（Bohdan Chupryna）說，「他們把烏克蘭發生的事件描繪得好像一切都很好，勝利就在眼前。」

與其他烏克蘭人一樣，楚普里納表示，有關烏克蘭去年夏天反攻的報導過於樂觀，給人一種烏軍將迅速突破敵軍防線的印象，結果反攻從一開始就遭遇挫折，最後大多失敗。

許多評論家表示，「聯合新聞電視馬拉松」現在弊大於利。

烏克蘭國會言論自由委員會主席尤爾奇辛（Yaroslav Yurchyshyn）公開提出質疑，稱該節目有危險的一面，會讓人對局勢產生樂觀看法，然後導致失望。

尤爾奇辛和媒體專家表示，他們擔心該計畫讓人們忽視了這樣一個事實：戰爭將持續下去並需要更多的犧牲。烏克蘭目前正在努力招募士兵，越來越多的批評稱，遠離前線的人們開始忘記這場衝突。

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