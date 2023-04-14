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    國庫真的快沒錢了？ 俄國政府傳有意徵收「軍隊稅」

    近期俄國傳出打算向全民徵收所謂的「軍隊稅」（military tax）。（資料照，歐新社）

    近期俄國傳出打算向全民徵收所謂的「軍隊稅」（military tax）。（資料照，歐新社）

    2023/04/14 16:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，開戰以來雙方損失慘重，俄國更遭受西方多方制裁，導致國庫嚴重虧損。近期俄國除了傳出將引進「電子徵兵文件」，防止役男躲避徵召外，還打算向全民徵收所謂的「軍隊稅」（military tax）。

    推特帳號「@wartranslated」PO出一段影片，為一名俄羅斯國防部官員，在12日的一場會報中提到，「為了軍事行動期間徵軍隊稅，對個人所得稅徵收2到3%，幾個百分點成為軍隊稅，這些是一些無法避免的費用和損失」。

    自俄烏戰爭開始後，俄軍的武器和後勤補給都不斷傳出問題。此外，俄富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska）上個月就曾在一場經濟論壇上透露，俄羅斯國庫即將在2024年耗盡，「除非獲得『友好』國家投資，否則在明年就會沒錢」。

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