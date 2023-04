國庫真的快沒錢了？ 俄國政府傳有意徵收「軍隊稅」

2023/04/14 16:29

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,開戰以來雙方損失慘重,俄國更遭受西方多方制裁,導致國庫嚴重虧損。近期俄國除了傳出將引進「電子徵兵文件」,防止役男躲避徵召外,還打算向全民徵收所謂的「軍隊稅」(military tax)。

推特帳號「@wartranslated」PO出一段影片,為一名俄羅斯國防部官員,在12日的一場會報中提到,「為了軍事行動期間徵軍隊稅,對個人所得稅徵收2到3%,幾個百分點成為軍隊稅,這些是一些無法避免的費用和損失」。

請繼續往下閱讀...

自俄烏戰爭開始後,俄軍的武器和後勤補給都不斷傳出問題。此外,俄富豪德里帕斯卡(Oleg Deripaska)上個月就曾在一場經濟論壇上透露,俄羅斯國庫即將在2024年耗盡,「除非獲得『友好』國家投資,否則在明年就會沒錢」。

Yesterday, Russia adopted a new law where electronic mobilisation subpoenas will be considered delivered from the moment they appear in the personal account, limiting the ability of future mobiks to leave the country. More material for the meat assaults!



And now, it appears… pic.twitter.com/ozioGrVzfj