俄能源大亨爆 俄國明年就沒錢

烏俄最新戰況

2023/03/04 05:30

〔編譯周虹汶、林雨萱／綜合報導〕曾是俄羅斯首富的俄國能源與金屬大亨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）二日在俄國一個經濟論壇上表示，正遭受西方制裁的俄國除非獲得「友好」國家投資，否則「明年就會沒錢」。在戰事進展上，俄軍傭兵組織瓦格納集團三日宣稱已包圍巴赫姆特，而烏克蘭當局因為擔憂庫皮揚斯克再遭俄軍佔領，下令撤離當地平民。

名列西方制裁黑名單的德里帕斯卡，為「俄羅斯鋁業集團」（RUSAL）創辦者。他二日說，西方制裁帶給俄國嚴重壓力，目前資金所剩無幾，此為俄國政府「已經開始敲詐我們」的原因；由於俄國官方和企業皆將不得不指望外國挹注「重要資源」，「過去我們自認為是個歐洲國家」，「現在，放眼未來廿五年，我們將多思考自己在亞洲的過去。」

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根據路透報導，俄國去年預算赤字為國內生產毛額（GDP）的二．三％，預測今年可能提高到三．五％、而非俄國政府預測的二％，原因為西方逐漸擺脫對俄國能源的依賴，以致俄國石油和天然氣出口收入減少，而動用國家財富基金是俄國赤字融資相對容易的方法，但該基金到了明年底恐僅占GDP的三．七％。

庫皮揚斯克居民撤離

在戰事方面，俄軍砲火猛攻烏克蘭東北部哈爾科夫州，迫使烏軍三日強制撤離戰爭前線城市庫皮揚斯克有小孩的家庭和行動不便的居民。俄軍曾在戰爭初期佔領此地，隨後於去年九月撤離，當地民眾害怕這座位居鐵路樞紐的城市恐再度重回俄軍手中。

在烏俄雙方已陷入長達數月激戰的巴赫姆特，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津三日表示，俄軍正圍攻巴赫姆特，瓦格納軍隊實際上已包圍這座城市，「在巴赫姆特的烏克蘭軍人壽命非常短，僅剩一或兩天」，他呼籲烏國總統澤倫斯基放棄巴赫姆特，從頓內茨克州撤軍。

圖為烏軍二日在頓內茨克州戰爭前線的自走砲車發動砲擊。（美聯社）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津三日表示，俄軍實際上已包圍巴赫姆特。（路透）

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