烏俄戰事陷漫長膠著！俄媒炒作：美國要除掉澤倫斯基

美國總統拜登支持烏克蘭總統澤倫斯基（右）對抗俄羅斯入侵。（路透檔案照）

2024/01/03 16:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭去年夏天大反攻收效甚微，戰事續陷漫長膠著之餘，基輔政壇卻出現總統與軍隊總司令失和的政爭，加上西方因疲乏出現援烏鬆動，俄羅斯趁機發動一波波「認知作戰」，2日更引述美國前中情局（CIA）官員說法稱，美國計劃除掉烏克蘭總統澤倫斯基。

俄國半官媒《衛星通訊社》（Sputnik）2日報導，CIA前分析師強森（Larry C. Johnson）近日在YouTube頻道「Dialogue works」上稱，美國政府有可能因為烏克蘭最近的戰事失利，怪罪澤倫斯基，並解除他國家元首的職務。

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強森表示，美國已經向烏克蘭發出不再信任澤倫斯基的訊號。他指出，澤倫斯基的處境日益艱難，美國準備向烏克蘭軍人下令，要他們「擺脫」澤倫斯基前進。他還表示，不清楚澤倫斯基會被「物理性消滅」，還是會被驅逐。

強森還聲稱，白宮可能會優先考慮烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny），作為澤倫斯基的替代品。

據網路公開資料，強森在CIA擔任分析師4年，然後轉到國務院反恐辦公室。1993年離開公職加入私營部門，目前是美國BERG Associates商業顧問公司的執行長兼共同創辦人。從強森在YouTube發布的內容觀察，他從2022年2月24日俄烏開戰後，就一路唱衰烏軍，並呼應莫斯科的宣傳口徑。

俄烏戰爭從線下的砲火猛攻，到線上資訊科技心理戰，去年11月還傳出俄方利用深偽技術（Deepfake），生成扎盧茲尼的假造影片在社群網站上流傳，試圖操弄風向，混淆視聽。這位假「扎盧茲尼」在影片中批評澤倫斯基、呼籲烏克蘭人在城市廣場抗議，並告訴軍人不要服從指揮官的「犯罪命令」。

烏克蘭國家安全與國防委員會「反虛假資訊中心」（CCD）此前警告，預料俄羅斯會開始傳播有關總統與最高軍事領導層之間分歧的假訊息，試圖在烏克蘭群眾中製造恐慌，並在社會上製造一種關於政府和軍隊分裂的輿論。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼的Deepfake假造影片，在社群網站流傳。（擷取自影片）

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