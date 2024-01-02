義大利國會議員帶槍去跨年趴 「傳閱把玩」走火打傷1人

義大利國會議員波佐洛（見圖）攜帶槍枝參加跨年派對，意外導致有人中彈受傷。（擷取自X平台 @EmanuelePozzolo）

2024/01/02 23:39

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利國會議員波佐洛（Emanuele Pozzolo）與總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都是義大利兄弟黨（Brothers of Italy）成員，他竟帶槍參加跨年派對，意外導致1名賓客中彈，讓執政的義大利兄弟黨飽受政敵批評。

綜合《法新社》、英國廣播公司（BBC）報導，這起事件發生在皮埃蒙特大區（Piedmont）的小鎮羅薩札（Rosazza）。波佐洛大概在當地時間1月1日半夜1點抵達聚會現場，他當時向與會眾人展示了他合法持有的手槍，這是一把由北美武器（North American Arms）生產的22口徑左輪手槍。這把槍在眾人之間傳閱，並不幸意外走火，擊中一名賓客的腿部。

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與波佐洛同黨的義大利司法部祕書長德爾馬斯特羅（Andrea Delmastro）也出席這場聚會，傷者是他隨扈的女婿。

波佐洛後來在聲明中說：「我確認那發子彈是從我合法持有的手槍意外發射的，但開槍的不是我。」

這起事件發生後，義大利民主黨（PD）主席史萊恩（Elly Schlein）趁機開酸：「我們真是無法想像，梅洛尼的政黨對武器有如此的熱情，以至於國會議員會帶了上膛槍枝去參加跨年派對。」

前總理倫齊（Matteo Renzi）則質疑：「為什麼要帶槍枝去一場有國會議員與政府閣員參與的跨年派對？」

梅洛尼尚未給出回應，義大利兄弟黨則在聲明中說，這起意外「與政治無關」，若波佐洛有做出任何非法情事，會做出適當處置。

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