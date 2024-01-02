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加州通過26類公共場所持槍禁令 今年元旦生效

美國第九巡迴上訴法院於上週六通過加州一項禁止在大多數公共場所攜帶槍枝的法律，並於2024年1月1日正式生效。（路透資料照）

美國第九巡迴上訴法院於上週六通過加州一項禁止在大多數公共場所攜帶槍枝的法律，並於2024年1月1日正式生效。（路透資料照）

2024/01/02 20:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加州是全美槍枝管制最嚴的州，在上週六（30日），美國第九巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）暫停了一名法官宣布的違憲裁決，優先通過了加州一項禁止在大多數公共場所攜帶槍枝的法律，並於2024年1月1日正式生效。

《路透社》報導，一名法官為阻止加州禁止在大多數公共場合攜帶槍枝的法律，於12月20日做出裁決，宣布這條法律違反了美國憲法第二修正案（Second Amendment），剝奪了人們保護自己和親人的能力。而上週，由三名法官組成的陪審團發布了一項行政中止令，暫時擱置該禁令，並優先通過了禁止槍枝的法律。

這項法律於9月由加州民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）簽署後，於今年1月1日生效。人們不得在醫院、遊樂場、體育場、動物園和宗教場所等26類「敏感場所」攜帶槍枝，無論他們是否有攜帶許可。

該法律在上週六通過後，紐松發布聲明表示：「這項法律讓加州得以維持基本的槍枝法律，同時我們也對地方法院危險的裁決提出上訴。加州居民強烈認同應確保槍枝遠離醫院、圖書館及兒童遊樂場等場所。」

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