加州通過26類公共場所持槍禁令 今年元旦生效
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕加州是全美槍枝管制最嚴的州，在上週六（30日），美國第九巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）暫停了一名法官宣布的違憲裁決，優先通過了加州一項禁止在大多數公共場所攜帶槍枝的法律，並於2024年1月1日正式生效。
據《路透社》報導，一名法官為阻止加州禁止在大多數公共場合攜帶槍枝的法律，於12月20日做出裁決，宣布這條法律違反了美國憲法第二修正案（Second Amendment），剝奪了人們保護自己和親人的能力。而上週，由三名法官組成的陪審團發布了一項行政中止令，暫時擱置該禁令，並優先通過了禁止槍枝的法律。
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這項法律於9月由加州民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）簽署後，於今年1月1日生效。人們不得在醫院、遊樂場、體育場、動物園和宗教場所等26類「敏感場所」攜帶槍枝，無論他們是否有攜帶許可。
該法律在上週六通過後，紐松發布聲明表示：「這項法律讓加州得以維持基本的槍枝法律，同時我們也對地方法院危險的裁決提出上訴。加州居民強烈認同應確保槍枝遠離醫院、圖書館及兒童遊樂場等場所。」
This ruling will allow our common-sense gun laws to remain in place while we appeal the district court’s dangerous ruling.— Office of the Governor of California （@CAgovernor） December 30, 2023
Californians overwhelmingly support efforts to ensure that places like hospitals, libraries and children’s playgrounds remain safe and free from guns. pic.twitter.com/PODiTf6YvN