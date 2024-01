加州通過26類公共場所持槍禁令 今年元旦生效

2024/01/02 20:06

〔即時新聞/綜合報導〕加州是全美槍枝管制最嚴的州,在上週六(30日),美國第九巡迴上訴法院(9th U.S. Circuit Court of Appeals)暫停了一名法官宣布的違憲裁決,優先通過了加州一項禁止在大多數公共場所攜帶槍枝的法律,並於2024年1月1日正式生效。

據《路透社》報導,一名法官為阻止加州禁止在大多數公共場合攜帶槍枝的法律,於12月20日做出裁決,宣布這條法律違反了美國憲法第二修正案(Second Amendment),剝奪了人們保護自己和親人的能力。而上週,由三名法官組成的陪審團發布了一項行政中止令,暫時擱置該禁令,並優先通過了禁止槍枝的法律。

這項法律於9月由加州民主黨籍州長紐松(Gavin Newsom)簽署後,於今年1月1日生效。人們不得在醫院、遊樂場、體育場、動物園和宗教場所等26類「敏感場所」攜帶槍枝,無論他們是否有攜帶許可。

該法律在上週六通過後,紐松發布聲明表示:「這項法律讓加州得以維持基本的槍枝法律,同時我們也對地方法院危險的裁決提出上訴。加州居民強烈認同應確保槍枝遠離醫院、圖書館及兒童遊樂場等場所。」

