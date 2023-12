女版楊志良？ 義大利參議員：女性「第一志向」是生兒育女

2023/12/30 13:43

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕前衛生署長楊志良28日爆出失言風波,稱「女性超過30歲就沒用了」等性別歧視言論,引發爭議。無獨有偶,義大利一名育有3子的女參議員,近日也針對女性生育問題大做文章,聲稱所有年輕女性的「第一志向」和「使命」都應該是「生兒育女」,而這番言論也引起國內許多民眾和反對黨人士不滿。

綜合外媒報導,義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)所屬的右派政黨義大利兄弟黨(Brothers of Italy),目前將扭轉國內不斷下滑的出生率,以及推廣傳統家庭觀念,列為執政優先要務,同時限制同性伴侶養兒育女。對此,該黨現年47歲的義大利女參議員門努尼(Lavinia Mennuni),就在日前上電視節目時,與現場嘉賓暢談相關議題。

請繼續往下閱讀...

已育有3子的門努尼,日前受邀上義大利La7電視台的談話節目,並與現場一位天主教總主教談起「生育議題」,2人皆認為義大利和梵蒂岡的相關機構,必須讓女性再次對「生育」這件事覺得「很酷」且「美好」,並鼓勵年輕人盡快早婚、組成一個家庭。

門努尼更提到,她的母親總是告訴她,「你必須永遠記住,你有機會做任何你想做的事,但你永遠不能忘記,你的第一志向必須是自己成為一名母親」,同時她也認為,「有一種需要,也可說是一種使命,因爲我認爲(對女性來說)將孩子帶到這個世界是一件美好的事,他們會成爲未來的公民,未來的義大利人。」

報導指出,門努尼的言論隨著節目播出,引起國內許多民眾反感。中間派的活力黨(Italia Viva)參議員白塔(Raffaella Paita)更直言,這種言論顯得「令人尷尬的落後」;左傾的五星運動(Five Star Movement)國會議員雅平蒂諾(Chiara Appendino)則指出,義大利兄弟黨受到「中世紀懷舊之情」所擾,應該教導年輕女性「夢想的自由,還有依照自己所願成就自我的方法。」

#Mennuni, perché Fratelli d'Italia ha questa nostalgia del Medioevo?



Che ne dici di dare alle nostre figlie aspirazioni che vanno oltre il manuale degli stereotipi?



Tramandiamo loro la libertà di sognare e i mezzi per realizzarsi come preferiscono, non il buio della ragione.