女版楊志良？ 義大利參議員：女性「第一志向」是生兒育女

現年47歲、育有3子的義大利女參議員，近日上節目聲稱所有年輕女性的「第一志向」和「使命」都應該是「生兒育女」。（圖擷取自@mennunilavinia IG，本報合成）

2023/12/30 13:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前衛生署長楊志良28日爆出失言風波，稱「女性超過30歲就沒用了」等性別歧視言論，引發爭議。無獨有偶，義大利一名育有3子的女參議員，近日也針對女性生育問題大做文章，聲稱所有年輕女性的「第一志向」和「使命」都應該是「生兒育女」，而這番言論也引起國內許多民眾和反對黨人士不滿。

綜合外媒報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所屬的右派政黨義大利兄弟黨（Brothers of Italy），目前將扭轉國內不斷下滑的出生率，以及推廣傳統家庭觀念，列為執政優先要務，同時限制同性伴侶養兒育女。對此，該黨現年47歲的義大利女參議員門努尼（Lavinia Mennuni），就在日前上電視節目時，與現場嘉賓暢談相關議題。

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已育有3子的門努尼，日前受邀上義大利La7電視台的談話節目，並與現場一位天主教總主教談起「生育議題」，2人皆認為義大利和梵蒂岡的相關機構，必須讓女性再次對「生育」這件事覺得「很酷」且「美好」，並鼓勵年輕人盡快早婚、組成一個家庭。

門努尼更提到，她的母親總是告訴她，「你必須永遠記住，你有機會做任何你想做的事，但你永遠不能忘記，你的第一志向必須是自己成為一名母親」，同時她也認為，「有一種需要，也可說是一種使命，因爲我認爲（對女性來說）將孩子帶到這個世界是一件美好的事，他們會成爲未來的公民，未來的義大利人。」

報導指出，門努尼的言論隨著節目播出，引起國內許多民眾反感。中間派的活力黨（Italia Viva）參議員白塔（Raffaella Paita）更直言，這種言論顯得「令人尷尬的落後」；左傾的五星運動（Five Star Movement）國會議員雅平蒂諾（Chiara Appendino）則指出，義大利兄弟黨受到「中世紀懷舊之情」所擾，應該教導年輕女性「夢想的自由，還有依照自己所願成就自我的方法。」

#Mennuni, perché Fratelli d'Italia ha questa nostalgia del Medioevo?



Che ne dici di dare alle nostre figlie aspirazioni che vanno oltre il manuale degli stereotipi?



Tramandiamo loro la libertà di sognare e i mezzi per realizzarsi come preferiscono, non il buio della ragione. — Chiara Appendino （@c_appendino） December 28, 2023

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