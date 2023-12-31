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監視台灣大選更重要！ 韓媒：中國要求延後日韓中領袖峰會

日本外務省外務審議官船越健裕（左起）、南韓外長助理鄭炳元以及中國外長助理農融，9月26日在首爾舉行的高官會議（SOM）達成共識，時隔4年未能召開的三國領袖峰會，將在三方都方便時儘早舉行。（法新社）

日本外務省外務審議官船越健裕（左起）、南韓外長助理鄭炳元以及中國外長助理農融，9月26日在首爾舉行的高官會議（SOM）達成共識，時隔4年未能召開的三國領袖峰會，將在三方都方便時儘早舉行。（法新社）

2023/12/31 14:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕據南韓《中央日報》12月29日獨家報導，南韓外交消息人士表示，中國向韓方傳達立場，希望將韓日中領袖會議延後到明年3月中國全國政協、人大「兩會」之後再舉行。按原本計畫，韓國作為輪值主席國，爭取在年內舉行韓日中領袖峰會，但由於中方的要求，該會議可能不得不再被推遲一段時間。

熟悉韓日中三國領袖峰會協商情況的外交部門消息人士告訴該報，「中國的立場是，預計在於下個月13日舉行的『台灣領導人』選舉結束後，接下來的一、兩個月就要『集中管理台灣地區』相關情況，以此為由，願意在明年兩會後舉行韓日中三國領袖峰會」，「不過，中方仍然同意應該在明年上半年內舉行」。

由於武漢肺炎疫情，韓日中領袖峰議最後一次在2019年12月中國成都舉行。按原本計畫，為爭取在今年年內重啟，旨在準備三國領袖會議的韓日中三國外長會議11月26日在釜山舉行，但最終還是要推遲到明年舉行。屆時，南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和中國國務院總理李強將出席會議。

傳統上，三邊峰會都由中國總理參加，但南韓也在推動中國國家主席習近平單獨訪問。習近平9月在杭州主動稱，認真考慮訪韓事宜。

根據《中央日報》分析，韓日中三國領袖峰會一再延後的主因之一，就是中方態度不夠積極。據悉，11月15日至18日亞太經合組織（APEC）峰會在美國舊金山舉行時，尹錫悅總統就在此期間舉行韓中領袖會談的方案，表示較強的意願，但中國從準備會談的初期協商階段就並沒有做出回應。正因如此，有人就指出，中國仍然把中韓兩國的高層會晤視為一種「禮物」。

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