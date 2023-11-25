日韓中外長明會談 喬領袖峰會

韓國外交部長朴振（右起）、日本外務大臣上川陽子和中國外長王毅廿六日將在釜山會面，商討恢復已逾四年未舉辦的三國領袖峰會。（美聯社）

2023/11/25 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕首爾外交部廿四日宣布，韓國外交部長朴振、日本外務大臣上川陽子和中國外長王毅廿六日將在釜山會面，商討恢復已逾四年未舉辦的三國領袖峰會，並就強化三方合作及其它區域、國際議題交換觀點。

韓日中在經濟、文化上交流緊密，彼此的關係因日本二戰行徑、美中對抗和北韓核武計畫等時有起伏。韓國高等法院廿三日判決日本政府須賠償慰安婦受害者每人兩億韓元，上川陽子稱判決結果完全令人無法接受，違背了國際法和雙邊協議；日本與中國在東海存在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）等領土爭議，近期又因中國不滿日本排放福島核處理水，禁止進口日本水產品。美中競爭態勢加劇的時刻，日韓立場格外重要。美國在兩國派駐約八萬名美軍，近期更積極強化三方關係，引發北京不滿。

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首場三方領袖峰會於二○○八年舉行，二○一九年因新冠疫情爆發中止直到今日。三國高階官員九月同意盡快在最適當的時間重啟峰會。值此之際，北韓廿一日發射偵察衛星並宣布全面撕毀兩韓二○一八年簽署的「九一九軍事協議」。美日韓隨即同聲強烈譴責，認為此次的發射涉及北韓提升飛彈科技和打造太空偵蒐系統的目標；聯合國安全理事會禁止北韓發射任何衛星，視此為試驗長程飛彈科技的障眼法。對此，中國要求不滿國家冷靜克制；北韓則強調有權發射衛星。美國務卿布林肯本月初警告，北韓與俄羅斯的軍事關係正在增長且危險，呼籲中國限制北韓的核武發展。

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