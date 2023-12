2023/12/30 19:38

陳定瑜/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕電動車大廠特斯拉(Tesla)最新發表皮卡車款Cybertruck,首批車輛於11月底順利交付。不過近日卻傳出全球首起事故,美國警方透露,加州日前有一輛特斯拉Cybertruck在公路上,與一輛豐田(Toyota)Corolla相撞,豐田房車在撞擊後車頭近乎全毀,特斯拉受損程度並不嚴重,所幸雙方駕駛僅受到輕傷,並無大礙。

綜合外媒報導,這起事件發生於當地時間28日下午2點05分左右,加州公路巡警(California Highway Patrol)表示,事發當時駕駛豐田Corolla的17歲少年,因不明原因先是突然向右轉偏離車道,隨後撞上右側路肩,將車輛拉回時卻跨越雙黃線闖入逆向車道,與特斯拉Cybertruck對撞。

加州公路巡警透露,事故發生時,特斯拉駕駛並未開啟「自動駕駛」模式,且雙方駕駛傷勢輕微並未送醫。另外,從X平台上流傳的事故畫面,可以看出豐田Corolla車頭全毀,撞擊力道非常大,不過特斯拉Cybertruck卻看起來毫無損傷,似乎只有車身左側有些許撞擊痕跡。

Here's aftermath footage of the crash involving a Cybertruck yesterday.



The police said a Toyota Corolla turned to the right and subsequently struck a dirt embankment on the right shoulder, then re-entered the roadway, crossed over the double yellow lines & hit the Cybertruck. pic.twitter.com/SQ2AwEdIZV