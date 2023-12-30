員工挪用276萬元 美奧勒岡州40年歷史週報遭遇毀滅性打擊

美國奧勒岡州發行超過40年的《尤金週報》，由於員工挪用資金被迫停刊。（美聯社）

2023/12/30 12:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美國奧勒岡州第3大城尤金發行超過40年的《尤金週報》（Eugene Weekly），由於員工挪用9萬美元（約新台幣276萬元）資金，導致週報發不出薪水停聘所有職員並停刊，已展開募資行動希望讓週報恢復運作。

據《美聯社》報導，《尤金週報》於1982年創立，每週印製3萬份免費發送，近來發現管理財務的員工從去年開始挪用報社帳戶資金，陸續轉出9萬美元，導致週報未支付帳單達到10萬美元（約新台幣306萬元），其中包括印刷費和下個月的薪水。

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《尤金週報》在不得已之下解聘所有員工（10人）並停止印刷，編輯莫滕森（Camilla Mortensen）透露，挪用資金的職員在報社上班約4年，尤金警察局金融犯罪部門、法務會計師目前正在展開調查。

奧勒岡大學新聞學院前院長格里森（Tim Gleason）表示，全美近幾十年來地方媒體倒閉的浪潮，導致許多人無法獲得當地政府和社區的重要訊息，失去這種聯繫之後加劇了鄰居之間的陌生化。

《尤金週報》藝術總監庫珀（Todd Cooper）表示，雖然同事們都已經失業了，但還是決定繼續無薪工作，協助網站更新並製定報社下一步計劃，目前在GoFundMe集資網站的籌款專頁已累積將近1.5萬美元（約新台幣46萬元）。

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