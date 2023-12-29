大馬男飼養20年巨蟒離世！飼主悲痛：牠就像我的孩子

男子認為巨蟒猶如他的孩子；示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2023/12/29 22:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕飼養多年的寵物過世，對於飼主來說也是很大的傷害，宛如子女過世一般。日前馬來西亞一名男子飼養一條巨大蟒蛇長達20多年，待牠如親生子女，甚至租用了一間房間專門飼養牠。如今傳出蟒蛇過世的消息，讓男子傷心不已。

據《星洲網》報導，馬來西亞一名男子飼養了一條240公斤、長7公尺的巨大蟒蛇，名為Cik Kiah。男子表示，日前它在為Cik Kiah進行例行檢查時，才發現牠已經死亡，而牠的離世，也讓男子傷心不已，「我待Cik Kiah如同自己的孩子一般，不過我還是接受牠在這個年齡逝世」。

男子補充，他飼養Cik Kiah已經20多年了，其實在前陣子就有發現牠的身體好像不舒服，「昨天早上我抱著牠時，發現牠沒動，肚子好像也脹脹的」。而他也表示，Cik Kiah是他最喜歡的蟒蛇，因為牠有屬於自己表達情感的方式，也因為有了Cik Kiah，他才開始學習如何保護蟒蛇。

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男子也說明，想要飼養這種爬行動物必須具備很大的勇氣，以及對動物的喜愛，很多人認為他飼養巨蟒的行為太過衝動，但並沒有阻止他繼續飼養Cik Kiah。目前大馬半島野生動物保護及國家公園局已經接獲Cik Kiah的死亡消息，將在14天內將其遺體帶回局內保存。

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