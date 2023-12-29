為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

大馬男飼養20年巨蟒離世！飼主悲痛：牠就像我的孩子

男子認為巨蟒猶如他的孩子；示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

男子認為巨蟒猶如他的孩子；示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2023/12/29 22:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕飼養多年的寵物過世，對於飼主來說也是很大的傷害，宛如子女過世一般。日前馬來西亞一名男子飼養一條巨大蟒蛇長達20多年，待牠如親生子女，甚至租用了一間房間專門飼養牠。如今傳出蟒蛇過世的消息，讓男子傷心不已。

《星洲網》報導，馬來西亞一名男子飼養了一條240公斤、長7公尺的巨大蟒蛇，名為Cik Kiah。男子表示，日前它在為Cik Kiah進行例行檢查時，才發現牠已經死亡，而牠的離世，也讓男子傷心不已，「我待Cik Kiah如同自己的孩子一般，不過我還是接受牠在這個年齡逝世」。

男子補充，他飼養Cik Kiah已經20多年了，其實在前陣子就有發現牠的身體好像不舒服，「昨天早上我抱著牠時，發現牠沒動，肚子好像也脹脹的」。而他也表示，Cik Kiah是他最喜歡的蟒蛇，因為牠有屬於自己表達情感的方式，也因為有了Cik Kiah，他才開始學習如何保護蟒蛇。

男子也說明，想要飼養這種爬行動物必須具備很大的勇氣，以及對動物的喜愛，很多人認為他飼養巨蟒的行為太過衝動，但並沒有阻止他繼續飼養Cik Kiah。目前大馬半島野生動物保護及國家公園局已經接獲Cik Kiah的死亡消息，將在14天內將其遺體帶回局內保存。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
毛孩如家人 貓奴帶癱瘓貓咪「美金」點平安燈
2023/12/12 13:17

毛孩如家人 貓奴帶癱瘓貓咪「美金」點平安燈
女兒寵物鴨過世 媽媽「這舉動」引兩派網友熱議
2021/12/13 21:48

女兒寵物鴨過世 媽媽「這舉動」引兩派網友熱議

冰球冰箱成時下新寵 食材保鮮無懈可擊
前方騎士後背包「遛蛇」 網友驚呼：沒人敢逼車
2020/07/16 19:24

前方騎士後背包「遛蛇」 網友驚呼：沒人敢逼車
嚇死人！逾2米大蟒蛇金門悠閒過馬路 網友：看過更大的
2018/12/06 20:49

嚇死人！逾2米大蟒蛇金門悠閒過馬路 網友：看過更大的

通膨及利率回穩 氣候變遷股布局時機到
玩蛇16年 英男疑被自己養大的蟒蛇纏死
2018/01/25 10:45

玩蛇16年 英男疑被自己養大的蟒蛇纏死
驚悚！巨大「寵物」與小女孩一起看電視 嚇壞所有人
2017/07/13 12:01

驚悚！巨大「寵物」與小女孩一起看電視 嚇壞所有人
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播