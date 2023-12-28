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中國最害怕的一代出現？長沙爆發學生抗爭 校方被迫讓步

中國湖南長沙某高中學生發起集體抗議，高喊「還我三休」。（翻攝自影片）

中國湖南長沙某高中學生發起集體抗議，高喊「還我三休」。（翻攝自影片）

2023/12/28 22:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國社會各種抗議事件越來越多，12月27日傳出湖南長沙市某省級示範高中爆發學生抗爭活動，因校方將原定3天的元旦假期突然縮減，引發學生及部分教師不滿，在多處貼上「與其怨聲載道，不如民主自由」的大字報，並聚集校舍陽台，高喊樓「誓死力爭，還我三休」，最終迫使校方讓步，學生抗爭成功。

中國前媒體人趙蘭健28日在社群平台Ｘ（前推特）發布影片，指出12月27日長沙爆發誓死抵抗、爭取自由活動，為一所中學學生發起，最後學校官方妥協，學生抗爭成功。

影片顯示，大批學生聚集在陽台上，高喊「三休！三休！」趙蘭健表示，校方將3天元旦假期縮減為2天，引發教師和學生嚴重不滿，他們進行集體自發抗議活動，學生們聚集在餐廳和校舍，四處張貼憤怒的大字報，促使更多人加入抗爭行動，「喊出誓死力爭還我三休」最後學生們成功獲得3天假期。

趙蘭健指出，該事件意味「中國最害怕的新一代抗爭者已誕生」。

去年11月下旬，反對清零防疫與極端封控而爆發的社會抗爭，一度在中國學生、工人、市民間跨區域自發連動，甚至成為1989年六四天安門事件以來，最大規模的公民行動，中國不少學生、民眾舉起白紙抗議，被稱為「白紙革命」。

學生在校園內張貼抗議海報。（翻攝自影片）

學生在校園內張貼抗議海報。（翻攝自影片）

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