港媒：反腐風暴致中共政壇軍工系面臨滅頂之災

中國火箭軍傳出集體貪腐案，曾任裝備發展部長的李尚福據傳牽涉其中，已被免去國務委員及國防部長職務。（路透）

2023/12/28 17:39

〔中央社〕中共3名軍工巨頭近日傳出因涉嫌嚴重違紀違法而被撤銷全國政協委員資格，港媒分析，軍工系統官員近年在中共政壇風生水起，但軍隊反腐風暴讓軍工系面臨滅頂之災。

14屆中國全國政協第12次主席會議昨天在北京召開，決定撤銷中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉以及中國航天科技集團副總經理王長青的全國政協委員資格。

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香港星島日報今天刊發專文表示，相關內情雖未公布，但「撤銷」顯示這3名軍工巨頭涉嫌嚴重違紀違法，也印證了3人捲入火箭軍腐敗案。

共軍火箭軍今年7月傳出集體貪腐案，前火箭軍司令員李玉超被免職，還有多名火箭軍高層涉案；曾任裝備發展部長的李尚福據傳牽涉其中，稍早前已同時免去國務委員及國防部長職務。

星島日報的文章說，火箭軍的腐敗醜聞涉及購買軍事裝備，因此波及軍委裝備發展部以及軍工企業，而「拔出蘿蔔帶出泥」，3名軍工巨頭落馬只是冰山一角，盛傳中國航天科工集團董事長袁潔也捲入其中。

袁潔是本屆中共中央候補委員、國際宇航科學院院士，參與了從神舟四號到神舟六號太空船的數次發射任務，曾任中國航天科技集團總經理，目前兼任中國載人航天工程副總指揮。

文章進一步表示，軍工兼具科技研發與工業製造，涉及核工業、航天航空、船舶、兵器，是軍民融合戰略的主戰場，也是強軍興軍、大國地位的重要支撐，軍工幹部近年在中共政壇風生水起，但軍隊反腐風暴讓軍工系面臨滅頂之災。

由24人組成的本屆中共政治局，其中3人出身「軍工系」，包括新疆自治區黨委書記馬興瑞、重慶市委書記袁家軍及國務院副總理張國清。馬興瑞曾任中國航天科技集團總經理，袁家軍曾為中國航天科技集團副總經理，張國清曾任中國兵器工業集團總經理，有「航天少帥」、「兵工少帥」之譽；此外，中國全國人大常委會副委員長張慶偉、工信部部長金壯龍以及山西省委書記唐登杰等高官也有軍工背景。

報導說，軍工高管的特點是既聽話又有能力，因此備受重用，尤其航天系、兵器系更是大放異彩，不過這次多名軍工高層捲入腐敗案，勢必影響「軍工系」在政壇的傳承。

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