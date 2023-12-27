PORN？yin jing？中國網購童裝疑印有「淫穢」英文字母

中國網購童裝疑印上淫穢文字「PORN」。（翻攝微博）

2023/12/27 21:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國網友日前發文表示，在網路給孩子購買的夾克上印有不雅英文單詞，提醒大家購買前要看仔細。

據「央廣網微信公眾號」報導，一名網友讓孩子穿上網購夾克，出門後才發現衣服印有英文字母「PORN」，查出是色情作品、淫穢等關意思，覺得很噁心，也向客服反映了此事，「請各位寶媽一定避雷，記得之前也有兒童衣服出過類似事件。大家買衣服給孩子的時候一定要看清楚」。

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商家12月25日表示，不知道是什麼字母，已經向上級反映了此事，並通知將衣服下架。

不過也有網友表示，該英文單詞不像是「PORN」，而是「PQBD」；也有人認為，童裝為什麼要設計得模稜兩可，一眼看上去確實「PORN」的輪廓比較明顯。

在此之前，民眾網購童褲也發現上面印有不雅的手勢，甚至有兒童內褲被印上英文拼音「yin jing」。

今年6月7日，一位IP地址為山東的網友張女士發布影片稱，老人給孩子買的衣服和褲子圖案上的卡通人物，手勢疑似為「比中指」。張女士表示，自己孩子才小學一年級，已經和班上一些小朋友學會了這個手勢，自己此前還為此揍了他一頓。

中國童褲上的卡通人物比不雅手勢。（翻攝微博）

中國兒童內褲印上「yin jing」。（翻攝微博）

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