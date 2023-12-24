侵入性乙型鏈球菌襲香港 淡水魚播毒已致2死

香港這波侵入性乙型鏈球菌感染，與未加工的淡水魚有強烈關係。示意圖。（取自freepik）

2023/12/24 21:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕與處理及食用淡水魚有關、可能令長者等高危人士引發敗血症的侵入性「乙型鏈球菌」（group B Streptococcus, GBS）個案，近月在香港開始急增，已導致兩人死亡。

綜合港媒報導，此前侵入性GBS曾於2021在香港爆發，至少7人死亡，今年自9月檢測到的侵入性GBS患者再度顯著增加，病例集中在新界東，經基因檢測，發現8宗血清三型基因序列型GBS ST283，當中2人死亡

請繼續往下閱讀...

據《明報》報導，8人當中7人曾在上水天光墟買淡水魚，病發前均曾徒手處理淡水魚，一人曾食未煮熟鯪魚，其餘吃過煮熟的鯇魚和大頭魚，但香港衛生防護中心在兩個魚攤蒐集的樣本未驗出ST283。

經基因檢測後，當中6男2女（49至85歲）帶有ST283，當中3人過往健康良好，5人有潛在疾病。8宗個案有2人併發腦膜炎，2人出現敗血性關節炎，4人分別出現敗血症、腎炎等，最終2人死亡。

乙型鏈球菌常見於人體腸胃道及生殖系統的細菌，一般情況下乙型鏈球菌的帶菌者不會對身體造成任何不良影響，除本身患有慢性疾病而免疫力低下時，才有可能發生敗血症、腦膜炎、肺炎等，或因孕婦於懷孕、生育過程中傳染給新生兒，導致新生兒感染到GBS。

透過食品感染GBS的個案，第一次被記錄是發生在2015年的新加坡，案例中的GBS，正是侵入性的GBS ST283。感染侵入性GBS的個案經流行病學研究後，發現與未加工的淡水魚有強烈關係，傳播途徑主要是接觸生魚，手部有傷口，或食用未經煮熟的魚肉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法