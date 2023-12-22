入冬最強寒流襲日！JR北海道受暴雪影響 逾百班列車停駛

JR北海道公司也指出，截至今（22）日下午3點45分，總共有160班列車受到大雪影響而停駛。（圖擷取自@jrhokkaido_info 社群平台「X、）

2023/12/22 19:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本面臨入冬最強寒流侵襲，靠日本海地區的沿岸地區紛紛降下大雪。其中，低溫跌破負24度的北海道，不僅傳出有當地居民的愛車在一夜之間遭到大雪「冰封」、發生多起交通事故，JR北海道公司也指出，截至今（22）日下午3點45分，總共有160班列車受到大雪影響而停駛。

綜合日媒報導，日本氣象廳將今年入迎來的第一波寒流，以「10年來最強」來形容。氣象廳指出，受到堪比嚴冬的寒流及冬季型態氣壓分布影響，以西日本到北日本靠日本海側為主地區降雪持續增強，範圍包圍北陸、新瀉縣、東北地區日本海沿岸等地。氣象廳預估，大雪將持續至23日。

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根據氣象廳資料顯示，截至今日下午4點前，各地觀測到的24小時降雪量為北海道岩見澤市90公分、石川縣輪島市60公分、新潟縣上越市51公分、富山縣礪波市37公分、廣島縣庄原市高野地區48公分、島根縣濱田市彌榮地區15公分、鳥取縣境港市14公分。其中，岩見澤市更是創下1999年開始統計以來，24小時累計降雪量的新高紀錄。

報導指出，北海道各地受到大雪影響，傳出多起交通事故發生，市內部分電車與巴士等大眾交通也因此停駛。JR北海道公司也表示，受到大雪影響，截至今日下午3點45分，有8班特級列車與152班普通列車，總計160班列車停駛。而23日上午函館線與千歲線部分列車也可能會停駛，JR北海道公司將視情況宣布行駛狀況。

北海道岩見澤市創下24小時累計降雪量的新高紀錄，截至今日下午4點前的降雪量為90公分，導致當地民眾愛車慘遭「冰封」。（圖擷取自@yuru_rist 社群平台「X」）

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