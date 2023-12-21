拜登拒絕北京？美媒爆拜習會後聲明中方碰壁 白宮回應了

美媒報導，美方透露，中國官員在上月「拜習會」前，要求美國總統拜登會後發表公開聲明，表示美國支持中國與台灣和平統一的目標、不支持台獨，但白宮拒絕。圖為11月15日拜登與習近平會面。（法新社檔案照）

2023/12/21 07:46

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蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美媒CNBC報導，3名美國前、現任官員透露，中國官員在上月「拜習會」前，要求美國總統拜登會後發表公開聲明，表示美國支持中國與台灣和平統一的目標、不支持台獨，但被白宮拒絕。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）週三回應此事表示，習近平已公開明確表達他對統一的願望，但這並非什麼不同的事情，也不是新鮮事。他強調，美方不支持單方面或透過武力改變現狀，正如總統拜登所說，沒有理由發生衝突。

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CNBC引述3名美國前任和現任官員的說法，透露習近平在拜習會上直言不諱告訴拜登，北京將實現統一台灣，但時機尚未決定。習還引用了美國軍方領導人的公開預測，稱習計劃在2025年或2027年佔領台灣，這些是錯誤的，因為他沒有設定時間表。

美國官員並透露，中方在拜習會前要求拜登在會後公開發聲明，說美國支持中國與台灣和平統一的目標、不支持台獨，但遭到白宮拒絕。

ABC NEWS報導，柯比週三在空軍一號上被詢及此事，他表示，不會透露美中兩位領導人之間討論的具體細節，大家可以理解，他不會宣讀那次私人談話。

柯比也強調，習近平已經公開明確表達他對統一的願望，這沒有什麼不同，也不是新的事情。「我們已經明確表示，也向習表明，我們奉行一中政策，不支持台灣獨立。我們不支持單方面改變現狀，當然也不支持透過武力改變現狀，正如拜登總統所說，沒有理由發生衝突」。

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