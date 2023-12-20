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澳洲「反外國干預法」定罪首例 華裔共諜楊怡生將被判刑

楊怡生是前澳洲自由黨（Australian Liberal Party）黨員，曾擔任墨爾本澳華歷史博物館董事會副主席，是當地知名的亞裔社團領袖。（美聯）

楊怡生是前澳洲自由黨（Australian Liberal Party）黨員，曾擔任墨爾本澳華歷史博物館董事會副主席，是當地知名的亞裔社團領袖。（美聯）

2023/12/20 00:18

〔中央社〕澳洲法院週二裁定，68歲墨爾本商人、華人社區領袖楊怡生（Di Sanh Duong）違反「反外國干預法」罪名成立。這是該法2018年通過以來定罪首例。

《路透社》報導，澳洲聯邦警察（Australian Federal Police）發表聲明指出，維多利亞州（Victoria）警方2020年對楊怡生提出指控，罪名是準備或策劃替外國從事干預行為，法院已裁定針對他的指控罪名成立。

當地媒體報導，檢方告訴法庭，楊怡生曾與中國情報人員經常接觸，並曾試圖影響一名聯邦政府部長，以進一步實現中國共產黨的目標。

楊怡生拒絕認罪，將於之後遭到判刑。根據「反外國干預法」，代表外國政府秘密進行的外國干預活動損害澳洲國家利益。

當年「反外國干預法」提交澳洲國會時，時任總理滕博爾（Malcolm Turnbull）曾提出中國政府干預澳洲政治及大學的相關指控，引發北京當局憤怒回應。

楊怡生是前澳洲自由黨（Australian Liberal Party）黨員，曾擔任墨爾本澳華歷史博物館董事會副主席，是當地知名的亞裔社團領袖。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）曾報導，楊怡生被控與「全球華僑華人促進中國和平統一大會」（China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification）有關，這個組織是中共中央統戰部旗下單位。

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