澳洲「反外國干預法」定罪首例 華裔共諜楊怡生將被判刑

2023/12/20 00:18

〔中央社〕澳洲法院週二裁定,68歲墨爾本商人、華人社區領袖楊怡生(Di Sanh Duong)違反「反外國干預法」罪名成立。這是該法2018年通過以來定罪首例。

《路透社》報導,澳洲聯邦警察(Australian Federal Police)發表聲明指出,維多利亞州(Victoria)警方2020年對楊怡生提出指控,罪名是準備或策劃替外國從事干預行為,法院已裁定針對他的指控罪名成立。

當地媒體報導,檢方告訴法庭,楊怡生曾與中國情報人員經常接觸,並曾試圖影響一名聯邦政府部長,以進一步實現中國共產黨的目標。

楊怡生拒絕認罪,將於之後遭到判刑。根據「反外國干預法」,代表外國政府秘密進行的外國干預活動損害澳洲國家利益。

當年「反外國干預法」提交澳洲國會時,時任總理滕博爾(Malcolm Turnbull)曾提出中國政府干預澳洲政治及大學的相關指控,引發北京當局憤怒回應。

楊怡生是前澳洲自由黨(Australian Liberal Party)黨員,曾擔任墨爾本澳華歷史博物館董事會副主席,是當地知名的亞裔社團領袖。

澳洲廣播公司新聞網(ABC News)曾報導,楊怡生被控與「全球華僑華人促進中國和平統一大會」(China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification)有關,這個組織是中共中央統戰部旗下單位。

