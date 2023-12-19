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普廷遞交文件 以獨立候選人身分參選總統

俄羅斯總統普廷18日親自前往中選會莫斯科辦事處，遞交參選文件，中選會負責人帕姆菲洛娃（左）不敢怠慢。（美聯社）

俄羅斯總統普廷18日親自前往中選會莫斯科辦事處，遞交參選文件，中選會負責人帕姆菲洛娃（左）不敢怠慢。（美聯社）

2023/12/19 16:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕掌權已超過20年，俄羅斯總統普廷18日遞交文件，正式登記以獨立候選人身分，競逐明年3月總統大選。

綜合俄媒報導，普廷親自到中央選舉委員會在莫斯科的辦事處遞交文件，由中選會負責人帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）迎接。選委員人員其後檢查普廷的護照及相關參選文件。

普廷早前表態有意競逐連任，而逾700名來自政壇、體壇及文藝界的支持者，按選舉法規定組成倡議小組，正式提名普廷以獨立身分參選。普廷遞交相關文件後，可正式開始收集至少40個行政區的30萬個連署簽名，以符合獨立候選人資格。

對71歲的普廷來說，選舉只是一種形式。在國家和官方媒體的支持下，以及幾乎沒有主流公眾異議的情況下，他肯定會贏得大選勝利。支持者們表示，普廷恢復了國家秩序、民族自尊，以及俄羅斯在蘇聯解體的混亂中所失去的一些影響力，並且認為普廷稱之為「特別軍事行動」的烏克蘭戰爭是合理的。

在俄羅斯頒布針對「假新聞」和「抹黑軍隊」等全面新法的支持下，異議人士對政府的批評空間逐漸縮小，加上莫斯科當局對反對者和批評者進行長達數年的鎮壓，批評人士不是被判處長期監禁就是流亡海外。

普廷遞件參選後，可正式開始收集至少40個地區的30萬個連署簽名，以符合獨立候選人資格。（路透）

普廷遞件參選後，可正式開始收集至少40個地區的30萬個連署簽名，以符合獨立候選人資格。（路透）

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