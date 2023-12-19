仙台舉辦台日交流峰會遭中國抗議 日議員：暴露中國霸權本性

「第9屆台日交流高峰會in仙台」在11月18日於宮城縣仙台市舉行，駐日代表謝長廷（右）、台南市議長邱莉莉（右3）和宮城縣副知事池田敬之，在晚會中與仙台伊達武將同台歡呼。（資料照）

2023/12/19 14:43

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕台灣與日本地方議員之間的年度盛會「台日交流高峰會」，11月18日在宮城縣仙台市盛大舉辦後，引來中國眼紅，《日本產經新聞》今天報導，中方透過駐新潟總領事館警告宮城縣和仙台市兩地方政府「少碰為妙」，要求不要發表高峰會的相關訊息，未來也要避免參加。今年的大會實行委員長、宮城縣議員石川光次郎霸氣回應，中國沒理由抗議，他還強調，下次仍會積極參加。

「台日交流高峰會」始於2015年，首屆於石川縣金澤市舉辦，主要是由日本友台的地方議員團體發起串聯，每年由日本各地議會作東主辦，駐日代表謝長廷將其發揚光大，2018年首次在高雄市議會作東，當年的第4屆台日交流高峰會也創下台日地方議員近600名參加的盛況。

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台日交流高峰會每屆都會以主辦地名稱發表宣言，支持台灣加入國際組織，例如今年發表的「仙台宣言」，強調基於第26屆聯合國大會第2758號決議，並未將台灣排除在國際社會的認識，日本應利用一切可能的管道，盡快做出進一步努力，讓台灣能早日實現加入聯合國系統下的各國際性組織，另在支持台灣加入「世界衛生組織」（WHO）的措辭，刪除了過去支持台灣以「觀察員」身分參加的字眼，等於進一步將台灣視為獨立的國家，為歷屆以來最大突破。

今年在仙台的交流峰會，共有包括日本全國各地方議會及友我人士、台灣相關人士等約400人出席，宮崎縣副知事池田敬之、仙宮市長郡和子、出身宮城縣的眾議員、前防衛相小野寺五典等人也來參加。由於台南將是明年的東道主，台南市議長邱莉莉也率25名議員和市府官員前來參加，當面邀請日本各地議員明年前往台南。

產經報導指出，峰會結束後6天的11月24日，中國駐新潟總領事館致電仙台市的負責單位提出警告，中方表示，希望日方不要違反「一個中國原則」，做出違背一個中國的言行。

中方還要求不要發布峰會的相關訊息，未來也要避免讓相關人員參加，同一時期宮城縣府的負責單位也接到該總領事館的電話鄉力警告他們未來少碰為妙。

今年的大會實行委員長、宮城縣議員石川光次郎向產經表示，日本在東北大地震時受到台灣多方照顧，地方抱著感恩的心情推動活動，中國沒理由抗議，下次峰會他會照常參加。仙台市議員佐藤正昭則表示，中國政府無權限制日本與台灣的議會交流，此事正暴露出中國的霸權本性。

事實上，2021年在神戶舉辦的台日交流高峰會，也曾受到中方的騷擾，要求神戶市停止辦，當時主辦者之一的神戶市議員上畠寬弘將此事曝光後，反而引來更多日本地方議員報名，在疫情的當下，報名人數暴增到500人。

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