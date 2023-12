冰島火山噴發熔岩不斷湧出 近一週460起地震、近4000人撤離

2023/12/19 09:44

〔即時新聞/綜合報導〕位於冰島西南部的一座火山,在經歷數週的強烈地震活動後於18日噴發,熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出,所幸當局事前先將近4000名附近居民撤離。

綜合媒體報導,自10月下旬以來,在冰島首都雷克雅維克(Reykjavik)周邊地區的地震活動不斷,在歷經數週的劇烈地震活動後,位於西南部的一座火山於18日晚間10點17分左右開始噴發。根據冰島氣象局指出,自本月12日以來,已觀測到460起地震,事發當晚9點多,在火山噴發前也發生一系列地震。

從當地媒體捕捉到的畫面可看到,熔岩不斷從地面裂縫中噴出,熔岩帶有紅、黃、橘色的火光照亮夜空。在冰島氣象局以及推特上也可看到許多壯觀、驚人的畫面。

由於事前當局就擔心會發生火山爆發,因此已先將格林達維克(Grindavik)漁村的近4000名居民撤離,同時也關閉了附近的知名景點藍潟湖(Blue Lagoon)地熱溫泉度假村。報導提到,在先前的地震中居民的房屋就已經發生受損的情況。

至於位在不遠處、冰島最大的國際機場─凱夫拉維克機場(Keflavik Airport),目前仍先維持開放,機場方面在官網也表示,目前的起降航班沒有受到干擾。

