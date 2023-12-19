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冰島火山噴發熔岩不斷湧出 近一週460起地震、近4000人撤離

在經歷數週的強烈地震活動後，位於冰島西南部的一座火山，於18日晚間10點17分左右開始噴發。熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出，近4000名附近居民也進行撤離。（法新社）

在經歷數週的強烈地震活動後，位於冰島西南部的一座火山，於18日晚間10點17分左右開始噴發。熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出，近4000名附近居民也進行撤離。（法新社）

2023/12/19 09:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於冰島西南部的一座火山，在經歷數週的強烈地震活動後於18日噴發，熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出，所幸當局事前先將近4000名附近居民撤離。

綜合媒體報導，自10月下旬以來，在冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）周邊地區的地震活動不斷，在歷經數週的劇烈地震活動後，位於西南部的一座火山於18日晚間10點17分左右開始噴發。根據冰島氣象局指出，自本月12日以來，已觀測到460起地震，事發當晚9點多，在火山噴發前也發生一系列地震。

從當地媒體捕捉到的畫面可看到，熔岩不斷從地面裂縫中噴出，熔岩帶有紅、黃、橘色的火光照亮夜空。在冰島氣象局以及推特上也可看到許多壯觀、驚人的畫面。

由於事前當局就擔心會發生火山爆發，因此已先將格林達維克（Grindavik）漁村的近4000名居民撤離，同時也關閉了附近的知名景點藍潟湖（Blue Lagoon）地熱溫泉度假村。報導提到，在先前的地震中居民的房屋就已經發生受損的情況。

至於位在不遠處、冰島最大的國際機場─凱夫拉維克機場（Keflavik Airport），目前仍先維持開放，機場方面在官網也表示，目前的起降航班沒有受到干擾。

在經歷數週的強烈地震活動後，位於冰島西南部的一座火山，於18日晚間10點17分左右開始噴發。熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出，近4000名附近居民也進行撤離。（圖擷自冰島氣象局）

在經歷數週的強烈地震活動後，位於冰島西南部的一座火山，於18日晚間10點17分左右開始噴發。熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出，近4000名附近居民也進行撤離。（圖擷自冰島氣象局）

在經歷數週的強烈地震活動後，位於冰島西南部的一座火山，於18日晚間10點17分左右開始噴發。熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出，近4000名附近居民也進行撤離。（法新社）

在經歷數週的強烈地震活動後，位於冰島西南部的一座火山，於18日晚間10點17分左右開始噴發。熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出，近4000名附近居民也進行撤離。（法新社）

在經歷數週的強烈地震活動後，位於冰島西南部的一座火山，於18日晚間10點17分左右開始噴發。熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出，近4000名附近居民也進行撤離。（法新社）

在經歷數週的強烈地震活動後，位於冰島西南部的一座火山，於18日晚間10點17分左右開始噴發。熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出，近4000名附近居民也進行撤離。（法新社）

在推特上有人捕捉到火山噴發的瞬間畫面。（圖擷自推特）

在推特上有人捕捉到火山噴發的瞬間畫面。（圖擷自推特）

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