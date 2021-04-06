冰島火山出現新噴發點 裂縫中噴出滾燙岩漿

冰島火山出現新噴發點，滾燙岩漿正從裂縫中噴出。（美聯社）

2021/04/06 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕冰島西南部雷克珍半島（Reykjanes Peninsula）的一座火山在3月20日晚間噴發，吸引數萬人造訪該地，觀看岩漿流溢的壯觀景象。然而距離原始噴發點約1公里處，於本週一（5日）又發現一處新的噴發點，有許多當地民眾也聞訊前來觀景。

根據《美聯社》報導，這處新噴發點是被一架觀光直升機發現，距離日前噴發的火山所在地「格爾丁加河谷」約1公里，而這處新噴發點是一處長達500公尺的「裂縫」，而滾燙岩漿及蒸氣頻頻從裂縫中噴出。在新噴發點出現後，冰島緊急管理部宣布新噴發點周邊人員需立即撤離，而該地點距離原先噴發火山周邊的登山小徑有段距離，對登山小徑上群聚的人群並沒有立即危險。冰島氣象局指出，新的火山活動預計不會影響附近的凱夫拉維克國際機場（Keflavík International Airport）。

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由於日前噴發的火山距離冰島首都雷克雅維克僅32公里，使得火山周邊的旅客絡繹不絕，冰島旅遊局表示，自從火山噴發後，已經有3萬多人前往該地區參觀。談到新噴發點的出現，地質專家古德蒙森（Magnus Gudmundsson）表示，原來兩個火山口的岩漿流量已經減少，這可能代表火山噴發的第二階段已經開始。

新噴發點距離日前噴發的火山約1公里。（美聯社）

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