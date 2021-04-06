為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    冰島火山出現新噴發點 裂縫中噴出滾燙岩漿

    冰島火山出現新噴發點，滾燙岩漿正從裂縫中噴出。（美聯社）

    冰島火山出現新噴發點，滾燙岩漿正從裂縫中噴出。（美聯社）

    2021/04/06 10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕冰島西南部雷克珍半島（Reykjanes Peninsula）的一座火山在3月20日晚間噴發，吸引數萬人造訪該地，觀看岩漿流溢的壯觀景象。然而距離原始噴發點約1公里處，於本週一（5日）又發現一處新的噴發點，有許多當地民眾也聞訊前來觀景。

    根據《美聯社》報導，這處新噴發點是被一架觀光直升機發現，距離日前噴發的火山所在地「格爾丁加河谷」約1公里，而這處新噴發點是一處長達500公尺的「裂縫」，而滾燙岩漿及蒸氣頻頻從裂縫中噴出。在新噴發點出現後，冰島緊急管理部宣布新噴發點周邊人員需立即撤離，而該地點距離原先噴發火山周邊的登山小徑有段距離，對登山小徑上群聚的人群並沒有立即危險。冰島氣象局指出，新的火山活動預計不會影響附近的凱夫拉維克國際機場（Keflavík International Airport）。

    由於日前噴發的火山距離冰島首都雷克雅維克僅32公里，使得火山周邊的旅客絡繹不絕，冰島旅遊局表示，自從火山噴發後，已經有3萬多人前往該地區參觀。談到新噴發點的出現，地質專家古德蒙森（Magnus Gudmundsson）表示，原來兩個火山口的岩漿流量已經減少，這可能代表火山噴發的第二階段已經開始。

    新噴發點距離日前噴發的火山約1公里。（美聯社）

    新噴發點距離日前噴發的火山約1公里。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狂！冰島人在狂噴岩漿火山前打「沙灘排球」 網友超羨慕
    2021/04/01 20:12

    狂！冰島人在狂噴岩漿火山前打「沙灘排球」 網友超羨慕
    冰島「火山旅遊」成新商機 岩漿噴發或將持續數年之久
    2021/03/31 10:23

    冰島「火山旅遊」成新商機 岩漿噴發或將持續數年之久
    AZ疫苗接種 芬蘭、冰島先開放年長者恢復施打
    2021/03/25 07:03

    AZ疫苗接種 芬蘭、冰島先開放年長者恢復施打
    冰島火山噴發引萬人朝聖 竟有人用岩漿烤熱狗來吃
    2021/03/23 14:10

    冰島火山噴發引萬人朝聖 竟有人用岩漿烤熱狗來吃
    國際今日熱門
    疫情難退燒 法國再增逾6.6萬確診 義大利累計死亡逾11萬例
    2021/04/05 11:33

    疫情難退燒 法國再增逾6.6萬確診 義大利累計死亡逾11萬例

    車頭滲血惡臭撲鼻 引擎竟藏3.6公尺大蟒蛇屍體
    2021/04/05 12:24

    車頭滲血惡臭撲鼻 引擎竟藏3.6公尺大蟒蛇屍體

    悚！美國亞裔老婦人遛狗慘遭殺害 嫌犯持刀刺傷染血
    2021/04/05 12:11

    悚！美國亞裔老婦人遛狗慘遭殺害 嫌犯持刀刺傷染血

    得來速點餐遭催出奇招反制 網：因果報應來太快
    2021/04/05 11:36

    得來速點餐遭催出奇招反制 網：因果報應來太快

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播