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離譜！日本高中生全麻拔牙缺氧身亡 疑為氧氣管插進食道

日本男高中生在大阪府堺市重度身心障礙牙科診所全麻拔牙，孰料血氧濃度竟降到20％，改送大醫院仍不治。（圖擷自堺市重度身心障礙牙科診所網站）

日本男高中生在大阪府堺市重度身心障礙牙科診所全麻拔牙，孰料血氧濃度竟降到20％，改送大醫院仍不治。（圖擷自堺市重度身心障礙牙科診所網站）

2023/12/16 12:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府特教學校17歲男高中生，今年7月13日前往堺市重度身心障礙牙科診所全麻拔牙，孰料過程中血氧濃度竟降到20％（正常為96％以上），雖緊急送醫仍於8月不治，專家認為有可能是呼吸器的氧氣管插到了食道而非氣管。

《讀賣新聞》報導，患有發展障礙、對疼痛敏感的患者，通常會在全身麻醉下進行拔牙以免失控，為了避免氧氣管插錯，醫護必須多次檢查血氧濃度和呼出氣體中的二氧化碳濃度。

事發當天下午1時許，診所在取得高中生家屬同意後，進行全麻拔智齒手術，並從鼻子插入管子將氧氣輸送到肺部，但大約1個半小時後患者失去了呼吸心跳，在診所內等待的媽媽親眼見到兒子臉色發藍，被救護車送往綜合醫療中心搶救，但8月9日仍因「缺氧缺血性腦病變」不治。

據了解，救護員當天在搬送患者時，發現少年有腹部膨脹的狀況。日本齒科大學牙科麻醉學教授砂田勝久表示，當血氧濃度下降時，就要懷疑管子有可能被錯誤地插入食道，必須要重新拔出再插入氣管。

牙科診所在事發後數天內聯絡家屬並提供報告書，坦言他們接到醫療中心的通知，指稱患者的呼吸器最初就被插錯了，並向家屬道歉。不過，在高中生8月過世後，診所忽然改口聲稱先前是判斷錯誤，並沒有給出具體解釋，讓家屬相當痛心，要求診所必須調查確切的原因。

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