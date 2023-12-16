為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國新華字典裡沒有「倭寇」 小粉紅暴怒告上法院

中國權威辭典《新華字典》有「倭」但沒有「倭寇」一詞，遭小粉紅告上法院。（圖擷自微博）

中國權威辭典《新華字典》有「倭」但沒有「倭寇」一詞，遭小粉紅告上法院。（圖擷自微博）

2023/12/16 11:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國權威辭典《新華字典》，近來被小粉紅（中共極端愛國人士）發現沒有「倭寇」一詞，並且當中部分釋義用詞不妥，暴怒之下直接控告字典違反了《出版管理條例》、《中國愛國主義教育法》，在對岸網路上引起了不小的討論。

中國微博消息顯示，中國教育界人士錢滿秋（別名錢一）和一名男子，拍攝影片怒斥《新華字典》裡雖然指稱「倭」是日本古名，但卻沒有「倭寇」這個單詞，因此15日前往杭州市餘杭區人民法院控告字典。

除此之外，錢滿秋還透露《新華字典》針對「玩」字的釋義造句有「玩弄女性」、「別」的釋義造句有「腰裡別著一支手槍」、「累」的釋義造句有「孩子小成了累贅」，內容相當不妥。

中國網友對此議論紛紛，有人認為《新華字典》有可能是遭到滲透了，支持將詞句改過來，還有人認為這只不過是在炒作知名度罷了，因為《新華字典》是把字面意思解釋出來，如果僅僅是因為某個詞句意思不好就不收錄，將會影響到未來的中文流傳。

另一方面，有網友透露錢滿秋本身就充滿爭議，她本身是做英語教培，過去就曾炒作過好幾次網路話題，就是為了要販售她的英語學習機，而且她今年已被湖南教育廳公告解除教師資格證，其指控《新華字典》的背後目的可能不單純。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國公務員被迫捐血救特權女 疑為習近平母親「私人醫師」親人
2023/12/03 14:25

中國公務員被迫捐血救特權女 疑為習近平母親「私人醫師」親人
震撼中國網友！男童實名舉報遭鎮長、書記強占財產
2023/11/25 16:51

震撼中國網友！男童實名舉報遭鎮長、書記強占財產

台積廠15分車程 高大特區吸科技新貴
中國亂象頻傳引革命風暴 對岸網友分析起兵時機、朝代滅亡跡象
2023/11/25 13:35

中國亂象頻傳引革命風暴 對岸網友分析起兵時機、朝代滅亡跡象
參與中國「白紙革命」大學生 遭拘留痛毆、送去精神病院
2023/11/25 09:42

參與中國「白紙革命」大學生 遭拘留痛毆、送去精神病院

光南大批發年終慶！60支哀鳳15大方送
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播