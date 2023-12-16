中國新華字典裡沒有「倭寇」 小粉紅暴怒告上法院

中國權威辭典《新華字典》有「倭」但沒有「倭寇」一詞，遭小粉紅告上法院。（圖擷自微博）

2023/12/16 11:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國權威辭典《新華字典》，近來被小粉紅（中共極端愛國人士）發現沒有「倭寇」一詞，並且當中部分釋義用詞不妥，暴怒之下直接控告字典違反了《出版管理條例》、《中國愛國主義教育法》，在對岸網路上引起了不小的討論。

中國微博消息顯示，中國教育界人士錢滿秋（別名錢一）和一名男子，拍攝影片怒斥《新華字典》裡雖然指稱「倭」是日本古名，但卻沒有「倭寇」這個單詞，因此15日前往杭州市餘杭區人民法院控告字典。

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除此之外，錢滿秋還透露《新華字典》針對「玩」字的釋義造句有「玩弄女性」、「別」的釋義造句有「腰裡別著一支手槍」、「累」的釋義造句有「孩子小成了累贅」，內容相當不妥。

中國網友對此議論紛紛，有人認為《新華字典》有可能是遭到滲透了，支持將詞句改過來，還有人認為這只不過是在炒作知名度罷了，因為《新華字典》是把字面意思解釋出來，如果僅僅是因為某個詞句意思不好就不收錄，將會影響到未來的中文流傳。

另一方面，有網友透露錢滿秋本身就充滿爭議，她本身是做英語教培，過去就曾炒作過好幾次網路話題，就是為了要販售她的英語學習機，而且她今年已被湖南教育廳公告解除教師資格證，其指控《新華字典》的背後目的可能不單純。

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