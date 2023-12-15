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第12輪！歐盟再制裁莫斯科 限制俄天然鑽石進口

歐盟理事會14日宣布，成員國已同意對俄羅斯實施第12輪制裁，將於明年1月1日起生效。（路透資料照）

歐盟理事會14日宣布，成員國已同意對俄羅斯實施第12輪制裁，將於明年1月1日起生效。（路透資料照）

2023/12/15 14:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲聯盟理事會（European Council）14日宣布，歐盟成員國已同意對俄羅斯實施第12輪制裁，將採取分階段禁止進口俄國鑽石等措施，並於明年1月1日起生效。

據《路透》報導，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟不斷針對俄國公部門及個人實施制裁，試圖削弱莫斯科的軍費和軍工體系。

歐盟理事會在聲明中表示，「歐盟理事會歡迎第12輪制裁措施通過」。

消息人士稱，本週所有歐盟國家都同意了制裁計劃，唯奧地利直至14日晚間才予以批准。奧國政府13日解釋，儘管並不反對，但需要時間審查法律文本。

對此，知情人士表示，奧地利一直試圖幫助該國銀行「萊夫艾森」（Raiffeisen Bank International）脫離歐盟制裁，不惜以此當作簽署新一輪對俄制裁的條件。

萊夫艾森銀行是俄國境內最大西方銀行，俄烏衝突爆發逾1年時間裡，該銀行在俄羅斯的資產竟增加了40%，從205億美元（約新台幣6405億元）增至292億美元（約新台幣9123億元），是對俄羅斯曝險額最高的外國銀行。

第12輪制裁14日公布後，萊夫艾森銀行仍然名列制裁名單。

新的制裁方案包括自明年1月1日開始，禁止俄羅斯非工業鑽石進口，並與七大工業國集團（G7）國家保持一致，自明年3月起，分階段禁止自第三國進口俄國鑽石。

其他措施包括防止俄羅斯取得軍民兩用商品；要求歐盟境內公司與部分商品的交易夥伴簽署「禁止再出口至俄羅斯」合約。

此外，往後俄羅斯公民及企業欲從歐盟移轉超過10萬歐元（約新台幣343萬元）資產，將啟動通知程序。

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