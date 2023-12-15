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英防相：英國軍艦有權通過台灣海峽

英國國防大臣夏普斯宣布，繼2021年首航後，英國航空母艦打擊群將於2025年重返印太區域。他告訴媒體，台灣海峽是「公海」，英國軍艦有權通過。（歐新社）

英國國防大臣夏普斯宣布，繼2021年首航後，英國航空母艦打擊群將於2025年重返印太區域。他告訴媒體，台灣海峽是「公海」，英國軍艦有權通過。（歐新社）

2023/12/15 11:15

〔中央社〕英國國防大臣夏普斯今天在訪問日本期間宣布，繼2021年首航後，英國航空母艦打擊群將於2025年重返印太區域。他告訴媒體，台灣海峽是「公海」，英國軍艦有權通過。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，夏普斯（Grant Shapps）回應媒體詢問英國軍艦是否有權航經台灣海峽時說，航行自由是全球、國際普遍承認的自由，「也涵蓋台灣海峽」，以及其他全球各國普遍承認的公海水域。

不過，夏普斯指出，英國航艦打擊群2025年印太行動部署的確切航行路線仍待敲定。

中共軍機、軍艦近期屢次逾越台海中線，北京試圖將台灣海峽「內海化」、否定台灣海峽為國際水域。

2021年，英國首次在印太區域部署航艦打擊群，期間編隊巡防艦「里契蒙」（HMS Richmond）曾在2021年9月前往越南途中，通過台灣海峽，引發北京強烈不滿。

除了美國，其他國家軍艦通過台海相對罕見。不過，時任英國海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）上將在「里契蒙」航經台海前曾告訴媒體，台灣海峽明顯是國際水域、是各國可利用的航路，也是自由開放印度－太平洋的一部分。拉達金如今是國防參謀長（相當於參謀總長）。

夏普斯今天宣布英國航艦打擊群於2025年重返印太時指出，相關部署傳達「強勁嚇阻訊息」。

他提到，打擊群屆時將訪問日本，並與日本自衛隊及其他區域夥伴一同操演。

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