台海戰爭若爆發 路透：印度洋將成中國致命罩門

專家分析，一旦台海爆發戰事，印度洋航道就會成為中國致命罩門。圖為印度洋中的美軍基地狄耶戈加西亞（Diego Garcia）。（路透）

2023/12/14 22:33

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透今（14日）深度報導採訪十幾名駐外武官和學者的分析指出，一旦台海爆發戰事，印度洋航道就會成為中國致命罩門的「阿基里斯之踵」（Achilles' heel），主因中國所需一半石油從波斯灣與中國港口間航行運送，穿越印度洋進入美國主導的海軍勢力區時將缺乏保護，且迄今中國在印度洋地區仍缺乏實際可用的軍事硬資產，在本區軍事投射能力相當低。

4名駐外武官和8名專家分析指出，中國船隻在印度洋航行的長期弱點，給予中國的敵手升級戰事的選項階梯，尤其衝突如俄羅斯在烏克蘭戰爭般拖長時，中國船隻可能面臨從騷擾、攔截行動，甚或遭到封鎖、攻擊等，迫使中國海軍艦艇轉至該區。

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中國在印度洋缺乏空中掩護

3名分析人士指出，在全面戰爭中，能運載200萬桶石油的油輪，會淪為被擊沉或奪取的戰利品；這反映出20世紀的海軍行動，即戰鬥人員鎖定敵方的經濟資源。

中國所需的約一半石油量，依賴每天近60艘滿載的巨型油輪，在波斯灣與中國港口間航行運送，在穿越印度洋時就會進入美國主導的海軍勢力區。

據分析，這些選項可用以遏阻中國發動攻擊，或提高中國武力犯台代價。這些知情人士說，仍不清楚的是，此一致命罩門會如何影響北京對武力犯台的計算。

根據中國軍方文件和退休官員說法，中國戰略分析人員也知道這個問題，但最終發動軍事行動的決定，會由中國國家主席習近平拍板。

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在今年2月曾表示，習近平已下令中國人民解放軍在2027年之前做好侵台準備，這不代表他已決定在該年或其他年份揮軍攻台，而是反映他對台灣的強烈關注和征服野心，CIA不會低估這項風險，即使俄軍在烏克蘭戰爭的糟糕表現，已讓習近平感到「震驚與不安」。

中國在印度洋軍事投射能力低

一些分析人士表示，中國出於對衝突的擔憂，尤其在中國的能源需求增加之際，會難以保護這些經由海上運輸的經濟命脈，這讓中國很難對台灣打一場持久戰。

官方數據顯示，中國今年1月至11月進口原油5億1565萬噸，每天進口原油高達1127萬桶，年增率12.1%。五角大廈估計，中國約62%的石油和17%的天然氣進口，經過麻六甲海峽和南海，這些都是印度洋的重要門戶。

此外，中國進口動物飼料黃豆，部分是透過印度洋運輸，但肥料所需的鉀等其他商品，則透過其他路線抵達。

報導指出，中國即使擁有龐大的軍事衛星網絡，在印度洋卻只有一個專用軍事基地，沒有來自陸地或海上的空中掩護。

美國國防部於10月公布的「中國軍力報告」中，列出了在印度洋邊緣的11個潛在中國基地，包括巴基斯坦、坦尚尼亞和斯里蘭卡。這些地點反映出在習近平「一帶一路」政策下，中國的外交和商業擴展。

但駐外武官和一名亞洲外交官員表示，這些資產尚未成為軍事硬資產，中國解放軍沒有常駐部隊，也未取得可在衝突中，進出使用這些資產的公開協定保證。

中國在印度洋軍事投射能力低。中國最初海外基地在吉布地（Djibouti），於2017年啟用，駐有400名海軍陸戰隊，反映中國自2008年以來參與「非洲之角」（Horn of Africa）附近的國際海盜巡邏活動。但該基地沒有機場，兩側有美、法、英等其他7國軍事設施。

與美國在印度洋的存在仍形成鮮明對比，反映雙方在冷戰時期的實力。美國第5艦隊總部設在巴林，而總部位於日本的美軍第7艦隊則在狄耶戈加西亞（Diego Garcia）執行任務，當地是英國管轄的環狀珊瑚礁，擁有長程轟炸機跑道，以及可以容納航母的潟湖。

在印度洋東方，澳洲P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）反潛巡邏機加強巡邏，並正擴大澳洲西岸基地，以供英、美核動力潛艦使用，未來澳洲核動力潛艦也可使用該基地。

對此，解放軍退役上校、北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，外國有關中國弱點的相關辯論，但這些情境都屬於假設性質；如果中國和西方在印度洋發生軍事衝突，規模和地點將「近乎無法控制」，「屆時這會是一場涉及許多國家的重大戰爭」。

不過，他指出，中國將會逐漸擴大部署及基地的選擇，以鞏固其地位。

武官和分析人士表示，中國在印度洋一般維持4至5艘偵察船，並隨時有相近數量的軍艦和一艘攻擊潛艦。不過，一位前西方情報分析師表示，中國尚未測試在印度洋最強大的資產。

一些分析人士預期這種情況將會改變，因為中國解放軍文件強調了海盜巡邏對於保護印度洋補給線的重要性。根據概述中國戰略重點的官方文件「2020年軍事戰略科學」，如果「霸權國家」控制其重要運輸路線，中國可能會擴大巡邏。

中國海軍將核武裝彈道飛彈潛艦保留在海南島基地附近，但隨著攻擊潛艦的改進，其射程預計會更廣，這將對美國構成挑戰。退役美國海軍少將麥克德維特（Michael McDevitt）在2020年出版的著作預測，中國最終將派出大量軍隊，來保護印度洋海上的航道。

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