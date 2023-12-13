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密謀復辟德意志！德檢察官指控27人涉極右翼政變

2022年12月7日，德國政府對極右翼組織「帝國公民」發動突襲，逮捕了海恩瑞希十三世魯斯親王（左）。（美聯社資料照）

2022年12月7日，德國政府對極右翼組織「帝國公民」發動突襲，逮捕了海恩瑞希十三世魯斯親王（左）。（美聯社資料照）

2023/12/13 11:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國極右翼組織「帝國公民」（Reichsbuerger）成員1年前因密謀策劃暴力政變，遭當局拘捕。德國檢察官12日表示，共有27名犯嫌被控支持恐怖組織，並意圖叛國。

據路透報導，德國聯邦檢察官12日表示，「帝國公民」拒絕承認現代德國的合法性，成員期望建立由海恩瑞希十三世魯斯親王（Prince Heinrich XIII Reuss）領導的新國家。

現年72歲的海恩瑞希十三世是名房地產商人，其家族曾統治德國中部圖林根邦（Thuringia）東部巴特洛本施泰因（Bad Lobenstein）部分地區。據了解，家族其他成員與他的觀點截然不同，長期與他保持距離。

檢察官稱，「帝國公民」密謀派遣武裝團體強行進入德國議會，逮捕議員並推翻現有體制。為此該組織積極招募軍事人員，購買軍火彈藥，甚至私自實施射擊演訓。

檢察官在聲明中表示，「成員們知道權力接管計畫將涉及殺人」。「帝國公民」目標在德國全境建立武裝部隊，並在「X日」發出行動信號，同時制定了敵人名單。

「帝國公民」坐擁約50萬歐元（約新台幣1700萬元）資產、備有大型武器庫。其中包括380件槍枝、約350件刀械、約500件其他各式武器，並有至少14萬8000發彈藥。

檢察官指出，組織成員同時購買了頭盔、防彈背心、夜視設備和手銬等裝備。聲明強調：「該組織成員強烈排斥國家機構和自由民主秩序，促使其團結在一起。」

「帝國公民」成員受到匿名者Q（QAnon）的深層政府陰謀論影響。其中有些人忠於君主制下的德意志帝國；有些人是納粹思想擁護者；還有人認為德國仍處於軍事占領之下。

按照德國的司法程序，檢察官不得透露被告全名。案件將被送往位於法蘭克福、慕尼黑和斯圖加特的法院審理。

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