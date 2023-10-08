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婦人一夜中彰投8地點連續縱火 檢起訴籲從重量刑

台中周姓婦人因和親友有糾紛，今年7月3日凌晨，載著汽油到中彰投三縣市8個地點縱火，檢察官近日偵結依8個殺人未遂起訴，並建請法院從重量刑。（民眾提供）

台中周姓婦人因和親友有糾紛，今年7月3日凌晨，載著汽油到中彰投三縣市8個地點縱火，檢察官近日偵結依8個殺人未遂起訴，並建請法院從重量刑。（民眾提供）

2023/10/08 07:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名周姓婦人，因和親友間有細故糾紛，今年7月3日凌晨，載著4桶汽油，短短2個多小時跨越中、彰、投3個縣市，前往8個地方縱火，造成5人受傷和財物損失，周女縱火後主動投案，檢察官近日偵結依8個殺人未遂起訴，且因犯後未全部坦承犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢警調查，這名60多歲周姓婦人，今年7月2日晚上和7月3日凌晨2點間，前往五金行和賣場，購買4個裝汽油的桶子，還有瓦斯噴槍，接著前往加油站將4個桶子加滿汽油後，騎著機車先後前往中、彰、投8處親友的住處縱火。

檢警調查，周女先到台中梧棲親友住處潑灑汽油，接著又騎到彰化伸港、南投草屯、台中大里、台中東區等地縱火，2個小時內，騎車奔馳約75公里，共計放火燒了8處，最後才在凌晨4點56分，攜帶2桶未使用完的汽油到台中大里的派出所自首投案，所幸火勢均即時撲滅，所有住戶均順利逃生，始未發生死亡結果，不過，仍造成5人受傷。

周女在檢警訊問時，矢口否認有何殺人、傷害的犯行，辯稱去潑汽油點火的時候，不知道有人在住宅內，且點火的地點都是在門外，並非有意要用放火來傷害住戶，或讓住戶無法逃生而發生死亡結果，強調只是想嚇他們，無殺人、傷害的犯意。

檢察官認為，周女因私人恩怨，不思理性解決及處置，竟不顧他人珍貴生命及財產，且明知裡面有住人，卻仍潑灑汽油縱火，不顧住戶生命、身體安危，且犯後未全部坦承犯行，犯後態度不佳，依8個殺人未遂起訴，並建請法院從重量刑。

台中周姓婦人因和親友有糾紛，今年7月3日凌晨，載著汽油到中彰投3縣市8個地點縱火，檢察官近日偵結依8個殺人未遂起訴，並建請法院從重量刑。（民眾提供）

台中周姓婦人因和親友有糾紛，今年7月3日凌晨，載著汽油到中彰投3縣市8個地點縱火，檢察官近日偵結依8個殺人未遂起訴，並建請法院從重量刑。（民眾提供）

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