為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

私授政協資格 上海人大常委會原黨組書記被雙開

上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎嚴重違紀違法遭到雙開，原因之一包括「將政協委員資格等私相授受」。（取自網路）

上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎嚴重違紀違法遭到雙開，原因之一包括「將政協委員資格等私相授受」。（取自網路）

2023/12/12 20:43

〔中央社〕新華社今天報導，經查上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎嚴重違紀違法，當局決定開除他的黨籍和公職，至於他遭到雙開的受矚目原因之一包括「將政協委員資格等私相授受」。

報導說，經中共中央批准，中央紀委國家監委對董雲虎嚴重違紀違法問題展開調查後，發現他私相授受政協委員資格等，在政治上造成不良影響。

董雲虎被控的其他罪狀還包括，違規收受禮品禮金，大肆接受可能影響公正執行公務的宴請；違規為他人職務晉升提供幫助；搞權色交易；把公權力當作謀取私利的工具等。

報導指出，由於董雲虎嚴重違反黨的政治、組織、廉潔和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，依「中國共產黨紀律處分條例」等相關規定，經批准決定開除他的黨籍和公職。

同時終止他的黨20大代表、上海市第12次黨代會代表資格；收繳違紀違法所得；所有涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

董雲虎是中國最早開始系統研究「人權」問題的學者，也是中國首份人權白皮書的起草人之一。

他的著作包括「中國的婦女人權」、「人權基本文獻要覽」、「世界各國人權約法」、「當代中國人權論」等，並主編「中國人權年」和6卷本「世界人權叢書」。

另外，董雲虎曾任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長等職。2015年，董雲虎任上海市委常委、宣傳部部長，2018年任上海市政協主席、黨組書記，今年1月任上海市人大常委會黨組書記、主任。

中共中紀委網站今年7月間發布，董雲虎涉嫌嚴重違紀違法而接受調查的消息，因當時被查的中管幹部中，董雲虎是首位正省級高官，引起各方極大關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
安以軒夫陳榮煉曾任中國「政協委員」 請求在台居留敗訴確定
2023/11/06 18:50

安以軒夫陳榮煉曾任中國「政協委員」 請求在台居留敗訴確定
習鎮壓上海文宣系統 澎湃新聞老董被抓了
2023/07/14 14:26

習鎮壓上海文宣系統 澎湃新聞老董被抓了

EV6 GT-line增程版 跑格及續航極致結合
中國生產黨前榮譽主席盧月香 違法任中共政協委員
2023/06/12 05:30

中國生產黨前榮譽主席盧月香 違法任中共政協委員

金融服務新顯學 「留白」打造優質體驗
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播