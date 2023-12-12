私授政協資格 上海人大常委會原黨組書記被雙開

上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎嚴重違紀違法遭到雙開，原因之一包括「將政協委員資格等私相授受」。（取自網路）

2023/12/12 20:43

〔中央社〕新華社今天報導，經查上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎嚴重違紀違法，當局決定開除他的黨籍和公職，至於他遭到雙開的受矚目原因之一包括「將政協委員資格等私相授受」。

報導說，經中共中央批准，中央紀委國家監委對董雲虎嚴重違紀違法問題展開調查後，發現他私相授受政協委員資格等，在政治上造成不良影響。

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董雲虎被控的其他罪狀還包括，違規收受禮品禮金，大肆接受可能影響公正執行公務的宴請；違規為他人職務晉升提供幫助；搞權色交易；把公權力當作謀取私利的工具等。

報導指出，由於董雲虎嚴重違反黨的政治、組織、廉潔和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，依「中國共產黨紀律處分條例」等相關規定，經批准決定開除他的黨籍和公職。

同時終止他的黨20大代表、上海市第12次黨代會代表資格；收繳違紀違法所得；所有涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

董雲虎是中國最早開始系統研究「人權」問題的學者，也是中國首份人權白皮書的起草人之一。

他的著作包括「中國的婦女人權」、「人權基本文獻要覽」、「世界各國人權約法」、「當代中國人權論」等，並主編「中國人權年」和6卷本「世界人權叢書」。

另外，董雲虎曾任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長等職。2015年，董雲虎任上海市委常委、宣傳部部長，2018年任上海市政協主席、黨組書記，今年1月任上海市人大常委會黨組書記、主任。

中共中紀委網站今年7月間發布，董雲虎涉嫌嚴重違紀違法而接受調查的消息，因當時被查的中管幹部中，董雲虎是首位正省級高官，引起各方極大關注。

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